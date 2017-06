Huuhkajien kriisille ei näy loppua, tappio masensi pelaajat

Suomen jalkapallomaajoukkue ”Huuhkajat” on viime vuosina vetänyt paljon väkeä katsomoihin, vaikka tulokset ovat olleet lähinnä pettymyksiä. Sunnuntaina Tampereella pelatussa MM-karsintojen Ukraina-ottelussa yleisö näytti äänestäneen jaloillaan. Katsojamäärä oli todella vaatimaton 8723.

Pohjoiskaarre-fanikatsomossa oli yllättävän vähän porukkaa. Positiivisena asiana mainittakoon, että fanit jaksoivat kannustaa Suomea loppuun saakka.

Huuhkajat pelasi MM-karsinnoissa toistaiseksi parhaan ottelunsa. Se ei vain riittänyt, sillä Ukraina voitti 2-1.

- Peli oli aika hyvin meidän kontrollissa, mutta hyvän ja erinomaisen joukkueen ero näkyy yksittäisissä tilanteissa. Ne pitäisi pystyä hoitamaan loppuun asti. Nukuttiin heidän maaleissa, Suomi päävalmentaja Markku Kanerva arvioi lehdistötilaisuudessa tappioon johtaneita syitä.

Kanervan mukaan Suomen pelissä oli hyviä elementtejä varsinkin ensimmäisellä puoliajalla, kun suomalaiset pääsivät hyvin linjojen väliin. Teemu Pukki sai erinomaisen maalipaikan, jonka tuhri.

- Sellaiset paikat pitäisi vain hyödyntää, Kanerva sanoi.

Pukki oli ottelun jälkeen alakuloinen.

- Peli oli parempaa, mitä aiemmin on pelattu. Tällä hetkellä se ei lämmitä mieltä, mutta ehkä myöhemmin lämmittää. Ei tullut pisteitä, niin ei se kauheasti lämmitä, hän sanoi Uudelle Suomelle.

Suomen joukkueen kapteeni Niklas Moisander myönsi, että ottelun jälkeisen ”palautepuheen” pitäminen oli vaikeaa.

- Vaikea siinä on sanoa. Näki, että jätkät on tosi maassa. Meidän pitää vaan olla kovempia ja raaempia näissä tilanteissa. Olen ylpeä jätkistä, mutta meidän on pakko saada se voitto piakkoin. Tänään oli se hetki, että me oltaisiin voitu se hakea, mutta ei saatu, Moisander sanoi.

Suomi on vuosina 2016-17 voittanut yhden ottelun, kun Marokko kaatui viime tammikuussa. Silloin Suomen parhaat pelaajat eivät olleet jalkeilla.

- Kyllähän tää mietityttää. Lomalle ei ole kiva lähteä tappio taskussa. Myös Liechtensteinia vastaan oli tasuri. Kyllä se vaikuttaa ainakin loman ekaan viikkoon ja kyllä se pyörii päässä. Etenkin kun ei olla pitkään aikaan saatu tulosta. Ei tässä missään nimessä helppo tilanne ole, Moisander sanoi.

Suomella on kuudesta ottelusta koossa piste viime syyskuun 1-1 -tasapelistä Kosovoa vastaan. Turkille sunnuntaina 1-4 hävinnyt Kosovo on sarjataulukossa Suomen takana heikomman maalieronsa takia.

Pisteittä Euroopan MM-karsinnoissa ovat yhä Gibraltar, Liehctenstein, Malta ja San Marino. A-lohkon jumbojoukkue Luxemburg on Suomen ja Kosovon tavoin yhdessä pisteessä, mutta Luxemburgin maaliero on Suomen maalieroa heikompi.

Lohkovoittajat saavat suoran paikan 2018 MM-kisoihin Venäjälle. Lohkojensa kärjessä ovat Ruotsi, Sveitsi, Saksa, Serbia, Puola, Englanti, Espanja, Belgia ja Kroatia.

Jatkokarsintoihin etenee kahdeksan parasta lohkokakkosta. Tällä hetkellä lohkokakkosina ovat Ranska, Portugali, Pohjois-Irlanti, Irlanti, Montenegro, Slovakia, Italia, Kreikka ja Islanti.

Islanti voitti sunnuntaina yllättäen Kroatian. Pieni saarivaltio on jatkamassa ihmeitään viime vuoden EM-kisojen puolivälieräpaikkansa jälkeen.

Jalkapallon MM-karsinnat jatkuvat 31. elokuuta. Suomi kohtaa 2. syyskuuta kotiottelussaan Islannin.

Ironista on, että Suomen jopa kannattaisi hävitä kaikki neljä viimeistä MM-karsintaotteluaan. Se varmistaisi Suomelle paikan UEFA:n Nations Leaguen heikoimpaan divisioonaan. Tästä heikoimmasta divisioonasta paras joukkue saa paikan 2020 EM-kisoihin.