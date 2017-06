McLaren tekee radikaalin ratkaisun

McLaren ja Honda yhdistivät voimansa 2015 kunnianhimoisin tavoittein. Tiimin kuljettajaksi palkattiin Fernando Alonso ja tavoitteena oli nousta muutamassa vuodessa kärkitalliksi.

Kolmatta kautta jatkuva yhteistyö on tuottanut kuitenkin merkittäviä pettymyksiä. Hondan moottorissa riittää tehovajetta ja teknisiä ongelmia. Formula ykkösten säännöissä määritellyt kehitysrajoitukset vaikeuttavat vielä tilannetta.

Daily Mail-lehden mukaan McLaren on päättänyt lopettaa Honda-yhteistyön tämän kauden jälkeen. McLaren palaa Mercedeksen moottoriasiakkaaksi.

McLarenin osaomistaja Mansour Ojjeh neuvotteli sopimuksesta Mercedeksen kanssa viime viikonloppuna Montrealissa. Sopimus tultaneen julkaisemaan ennen F1:n elokuun kesätaukoa.

McLaren saa tiettävästi samat moottorit käyttöönsä kuin Mercedeksen tehdastalli. Mercedeksen muut asiakkaat Williams ja Force India joutunevat tyytymään vanhaan päivitysversioon.

Honda puolestaan siirtyy tekemään yhteistyötä Sauberin kanssa. Sauberista saattaa tulla Hondan tehdastalli.

Honda on maksanut McLarenille noin 80 miljoonaa euroa vuodessa ja summaan on sisältynyt Fernando Alonson palkka. Alonso saattaa hyvinkin jatkaa McLarenilla ensi kaudellakin, mutta joutunee pienentämään palkkaansa. Mercedeksen moottori voi kuitenkin houkuttaa Alonsoa.

Formula ykkösten siirtomarkkinat alkavat pian käydä kuumina. Polttoainetta huhuille tuo superlupaavan Max Verstappenin turhautuminen Red Bullilla, jonka autolla ei voi voittaa kuin tuurilla.

Red Bullin moottorivalmistajan Renaultin moottoriurheilupomo Cyril Abiteboul ilmoitti Montrealissa, ettei Renaultilta ole luvassa merkittävää moottoriuudistuspakettia ennen kautta 2018. Tämä merkinnee, ettei Renaultin vauhdittamilla Red Bull-autoilla tulla taistelemaan tällä kaudella voitoista.

- On selvä asia, että automme on nopeampi ja nyt joudumme odottamaan lisää moottoritehoja. Kuten olette kenties kuulleetkin, ei päivityksiä tule enää tänä vuonna ja siitä on oltava huolissaan, koska Renault lupasi niin, Verstappen sanoi Ziggo Sportsille.

- Haluaisin voittaa ja autolla olisi mahdollista voittaa. Tänä vuonna halusimme taistella mestaruudesta, mutta olemme tavoitteestamme kaukana, eikä sellaista haluaisi nähdä tapahtuvan, Verstappen jatkoi.

Verstappenia on huhuttu Ferrarille, mutta hänellä on sopimus voimassa Red Bullin kanssa. Siirto riippuu siitä, onko Red Bull valmis myymään Verstappenin ja miten isosta rahasta.