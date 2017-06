HIFK:n kriisiä syvennettiin espanjalaisin opein

Neljän kuukauden sisällä kaksi valmentajavaihdosta tehnyt Seinäjoen Jalkapallokerho otti keskiviikkona Helsingissä ensimmäisen voittonsa uuden päävalmentajansa Manuel Rocan alaisuudessa. SJK kaatoi HIFK:n 2-0.

- Oli todella kova ottelu. Vastassa oli kova joukkue. Antoivat paljon pystysyöttöjä, mikä oli meille vaikeaa, Roca kommentoi ottelua.

- Onneksi teimme aikaisen maalin. Vaikka johdimme ottelua, halusin, että hyökkäisimmekin. Lopussa teimmekin toisen maalin, joka ratkaisi ottelun. Onnea pelaajilleni. He taistelivat kovasti, Roca jatkoi

Roca aloitti SJK:ssa pari viikkoa sitten, kun Sixten Boström sai päävalmentajan paikalta potkut. Interille SJK hävisi toissa lauantaina Rocan debyytissä 0-3, mutta nyt tuli voitto.

- Inter-ottelu tuli vastaan liian nopeasti. Onneksi tuli tauko. Olosuhteet ovat olleet hyvät. Olemme keskittyneet puolustuspelin organisointiin. Kun se toimii, voimme luoda jotain, Roca sanoi.

Rocan mukaan on tärkeää tuoda pelaajille itseluottamusta ja tyytyväisyyttä pelitavan osalta.

- Kun pelaajat ovat tyytyväisiä, yltävät he parempiin suorituksiin. Kyse on päivittäisestä tekemisestä. Kaikkien on noudatettava taktiikkaa samalla tavalla, Roca sanoi.

- Olemme tehneet kovasti töitä puolustuksessa. Tärkeää on, että maalivahti luottaa itsensä. Olen aloittanut puolustuksen rakentamisesta, Roca jatkoi.

Rocan mielestä Veikkausliigassa pelataan tasokasta futista.

- Suomen liigassa on hyvä taso. Tänään oli hyvä joukkue vastassa, joka hallitsi palloa hyvin. Tässä liigassa on vaikeaa pelata. Inter, vaikka heillä oli erilainen pelitapa, olivat he erittäin hyviä vastahyökkäyksissä. Tässä liigassa on varauduttava moniin erilaisiin taktiikoihin.

Roca ei tuijottele sarjataulukkoa, eikä ajattele kauden tulosta.

- Haluamme aloittaa perusasioista ja parantaa joukkuetta hiljalleen. En ole ajatellut, että pitäisi olla ensi vuonna heti Mestareiden liigassa.

- Emme ajattele sijoitustamme tällä hetkellä. Paljon ongelmia on ratkaistavana. Emme katso liian kauaksi, vaan seuraavaan peliin, hän jatkoi.

HIFK:n valmentaja Antti Muurinen oli pettynyt.

- Tietysti harmittaa tosi paljon tämä tappio. Ollut liikaa tämä sama kaava. Prässitilanteessa meidän sivusta tyhjenee. Takaa-ajotilanteessa meidän tilanne tulee vaikeammaksi, kommentoi HIFK:n valmentaja Antti Muurinen.

- Maalin jälkeen ei oikeastaan mitään hätää. Pystytään hallitsemaan ja pystytään saamaan keskityksiä sekä puolinaisia maalipaikkoja. Kyllä maalineko on meille tosi vaikeaa tällä hetkellä. Siinä on varmaan se yksi seuraus sille, että tappio tulee, Muurinen jatkoi.

Muurisen mukaan hyökkäyspeliä on pakko parantaa.

- Puolustus kestää sen, että yksi maali meneekin. Hyökkäys pitäisi olla vaarallisempi. Se on meille yksi perusjuttu.

HIFK:n loukkaantumistilannekin on synkkä. Tommi Vesala loukkasi SJK-ottelussa polvensa.

- Vesalan loukkaantuminen oli harmittava juttu. En ole lääketieteeltä vielä kuullut tarkempaa, vaikka polvivammasta oli kysymys. En tiedä, miten vakavasta asiasta, Muurinen sanoi.

Mika Väyrynen oli sivussa.

- Pikkuvamma myöskin. Olisi ollut riski pelata, taustoitti Muurinen Väyrysen tilanteesta.

Muurinen painotti sairastuvalta kuuluneen myös positiivisia uutisia. Pauli Kuusijärvi ja Jani Bäckman ovat toipuneet.

HIFK on viimeisessä viidessä ottelussaan tehnyt yhden maalin. Joukkueella on tilillään vain yksi voitto. Sarjataulukossa HIFK on toiseksi viimeisenä.

Kuopiossa KuPS ja VPS pelasivat tasan 2-2. VPS jatkaa sarjassa toisena ja KuPS kolmantena.

PS Kemi tyrmäsi hallitsevan mestarin IFK Mariehamnin 3-0. IFK Mariehamnin kausi etenee ailahtelevasti.