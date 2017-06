Ilves saamassa asiansa kuntoon, Kivikin jatkaa

Suomalaisen pääsarjajääkiekon murheenkryyni Ilves tekee uutta tulemista. Viime helmikuussa tapahtuneen omistajavaihdoksen jälkeen Ilveksestä on kuulunut lähinnä positiivisia asioita.

Ilveksen ongelmana oli pitkään seuran pääomistaja Vincent Mangaard. Hän ei juuri panostanut seuran kehittämiseen, mutta ei luopunutkaan seurasta, vaikka toiminta ei ollut hänelle kannattavaa. Ilves toimi käytännössä tyhjäkäynnillä.

Taloudellisten vaikeuksien keskellä syntynyt epävarmuus luonnollisesti vaikutti Ilveksen urheilumenestykseen. Tuskin on sattumaa, että Ilves pelasi helmikuun jälkeen erinomaisesti ja oli pudottaa mestarijoukkue Tapparan välieristä. Omistajavaihdos ja toivo paremmasta toi joukkueeseen positiivisen nosteen.

Manngardilta Ilveksen omistuksen hankineen tamperelaisen liikemiesryhmän lisäksi Ilveksen nousun arkkitehtina on ollut päävalmentaja Karri Kivi. Hän toi Ilveksen urheilulliselle puolelle viime kaudella ryhtiä.

Perjantaina Ilves tiedotti pidentäneensä Kiven sopimusta yhdellä kaudella. Ilveksessä Kiven sopimus jatkuu kauden 2018-19.

- Ilves oli jo nuorena seurani niin jääkiekossa kuin jalkapallossa. Halusin jatkaa valmentamista edelleen Tampereella ja olla Ilves. Ennen kaikkea uuden Ilveksen rakentaminen oli vahvasti tukemassa päätöstäni, kommentoi Kivi Ilveksen tiedotteessa.

- Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden palasistamme on ollut saada päävalmentajakuviomme selville. Neuvottelutulos varmistaa, että saamme jatkaa yhteistyötä Karrin kanssa vähintään seuraavat kaksi kautta, jatkaa Ilves-Hockey Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalo.

Myös Ilveksen rahoituspuolelta kuuluu positiivisia uutisia. Toukokuun lopussa käynnistyneen Share Ilves ry:n ja Ilves-Hockey Oy:n yhteisen joukkorahoitushankkeen 15 000 euron minimitavoitteen täytyttyä seuraavaksi välitavoitteeksi on asetettu 75 000 euroa.

Tällä hetkellä hankkeeseen on sijoitettu yli 41 000 euroa. Kampanjan maksimitavoite on 150 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on innostaa kannattajat mukaan rakentamaan yhdessä uutta Ilvestä.

Ilveksellä on Pirkanmaan seudulla paljon fanipohjaa. Yleisömäärät tulevat varmasti kasvamaan, jos joukkueella on realistisia mahdollisuuksia menestyä.

Tampereen rautatieaseman kupeeseen rakennettava uusi areena palvelee sekin Ilveksen tuotetta paremmin. Katsoja viihtyy paremmin, jos areenan puitteet ovat kunnossa ja ottelutapahtumasta saa vastinetta rahoilleen.

Tapparassakin Ilveksen pelastumista katsotaan varmasti ilolla. Jos Ilveksen toiminta olisi loppunut, olisi se ollut isku myös Tapparan bisnekselle.