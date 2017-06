Mitä ihmettä? Neljä perättäistä 0-0 -tulosta

FC Lahti vastaa jalkapallon Veikkausliigan kauden erikoisimmasta putkesta. Perjantaina FC Lahti pelasi jo neljännen perättäisen ottelunsa, joka päättyi 0-0. FC Lahti ja Ilves pelasi Lahdessa maalittoman tasapelin.

- Emme voi tietenkään olla tyytyväisiä kotiottelussa 0-0-tulokseen. Lopussa vielä tarjoilimme vastustajalle voitonavaimet käteen. Meiltä puuttuu nopea variaatio ja pystyyn pelaaminen. Tarvitsemme lisää monipuolisuutta. Nyt vastustajilla on liian helppo työ puolustaa meidän pelimme. Peli oli pitkään kontrollissa, mutta hyökkäyksemme eivät olleet tarpeeksi hyviä, kommentoi FC Lahden päävalmentaja Toni Korkeakunnas Veikkausliigan verkkosivujen mukaan.

FC Lahti on pelannut tällä kaudella 12 ottelua. Niissä joukkue on tehnyt yhdeksän maalia. Vähemmän maaleja on tehnyt vain HIFK, joka on osunut kahdeksan kertaa.

Toisaalta Lahdella on soinut omissa vain seitsemän kertaa. Maaleja joukkue on päästänyt toiseksi vähiten HJK:n jälkeen. HJK:lle on tehnyt kuusi maalia.

Ilves on sarjataulukossa kuudentena ja Lahti seitsemäntenä. Ilves on lahtelaisia pisteen edellä.

Lahti on pelannut tällä kaudella ainakin tasaisesti. Samaa ei voi sanoa Ilveksestä.