Aki Riihilahti takoo HJK:lle rutkasti rahaa

Maanantaina vahvistettiin, ettei Veikkausliigan maalipörssin kärkimies, kolumbialainen Alfredo Morelos, jatka HJK:ssa. Morelos on kaupattu HJK:sta Glasgow Rangersiin.

HJK ilmoittaa tiedotteessaan, että Morelosin siirto on seurahistorian merkittävin. Inside The SPFL twiittaa, että siirtosumma oli 875 000 puntaa, josta 575 000 puntaa maksettiin heti. Viimeiset erät suoritetaan kesinä 2018 ja 2019.

HJK hankki Morelosin helmikuussa 2016 kauden loppuun kestäneellä lainasopimuksella. Joulukuussa 2016 HJK käytti osto-optionsa ja teki historiansa suurimman pelaajaoston. HJK:n ja Morelosin sopimus oli kolmevuotinen.

Kun HJK Morelos-sopimuksestaan joulukuussa tiedotti, uskoi harva, että Morelos viettäisi Helsingissä vuotta 2017 loppuun. HJK:n tarkoituksena oli alun perinkin rahastaa Morelosilla hyvin.

Rangers ei ollut ainoa Morelosista kiinnostunut seura. HJK:n kannatti kuitenkin laittaa rahoiksi riittävän ajoissa.

HJK on viime vuosina tehnyt taloudellisesti rutkasti voittoa. Suuri osa voitoista on tullut onnistuneista pelaajakaupoista.

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti on seuransa bisneksen aivot. Pelaajahankinnoissa Riihilahti on tyrinytkin ja kahden viimeisen kauden aikana HJK ei ole voittanut mestaruutta, mutta taloudellisella puolella homma toimii, kuten on pitänytkin.

HJK:lla on toki vielä pitkä matka pohjoismaiseksi huippuseuraksi. Enää tavoite ei tunnu kuitenkaan täysin epärealistiselta. Junioritoiminnassa on tietysti yhä paljon parantamisen varaa.

Riihilahti on tuonut Suomeen kansainvälistä osaamista. Hänen menestyksensä kertoo toki siitäkin, ettei kunnollista kansainvälistä seurajohtamisosaamista ole suomalaisessa jalkapallossa ennen häntä ollut. Toivottavasti Riihilahden esimerkki saa muutkin suomalaisseurat astumaan askeleen eteenpäin.