HJK nöyryyttää vastustajiaan, Savage suuntaa mökille

HJK on jalkapallon Veikkausliigassa hurjassa vireessä. Torstaina joukkue otti viidennen perättäisen voittonsa lyötyään viime kauden mestarin IFK Mariehamnin 2-0.

HJK hallitsi peliä täysin ja olisi voinut hyvin tehdä maaleja enemmänkin. HJK:n maaliero viimeisessä viidessä ottelussa on hurja 18-1.

HJK:n gambialaislaituri Demba Savage teki kauden avausmaalinsa. Osuma oli helpottava Savagelle. Hänen joukkuekaverinsakin tuulettivat maalia villisti.

- Oli hyvä peli koko joukkueeltamme. Pelasimme viime kauden Suomen mestareita vastaan ja dominoimme koko pelin ajan. Voitimme 2-0, joten oli hyvä peli, kommentoi Savage.

Savage korosti lopputuloksen olevan maaliaan tärkeämpi.

- Jokainen peli on tärkeä minulle. Oli erityistä tehdä maali, mutta tärkeintä oli, että joukkue otti kolme pistettä.

Savage myönsi maalin olevan toki tärkeä tehottoman putken jälkeen.

- Itseluottamukselle on tärkeää tehdä maali. Kymmenessä pelissä, kun ei onnistu, on se hieman turhauttavaa. Tänään olin luottavainen, että tekisin maalin ja tein maalin ja olen tyytyväinen.

HJK johtaa sarjaa kahdeksalla pisteellä. Joukkueella on kovia pelimiehiä penkilläkin.

- Meillä on todella hyvä joukkue. Kilpailu on kovaa ja on annettava itsestään aina 100 prosenttia, jotta ei joutuisi penkille. Tänään oli hyvä, että käytin mahdollisuuteni, koska kukaan ei halua istua penkillä, Savage sanoi.

IFK Mariehamnilla ei ollut jakoa.

- Pettymys oli, ettei pystytty antamaan kunnon vastusta HJK:lle. Meidän oma pallollinen peli oli sellaista, että HJK pääsi koko ajan hyödyntämään. Mun omasta henkilökohtaisesta virheestä HJK pääsi rankaisemaan, harmitteli IFK Mariehamnin Kristian Kojola.

- Tasoeroa oli tänään, mutta ei se faktaa poista, että meillä oli tänään pari hemmetin hyvää paikkaa. Ennen tota loppua pystyttiin pitämään HJK poissa maalipaikoilta. Mutta me oltiin jäniksiä tänään. HJK ansaitsi tämän ihan täysin, Kojola jatkoi.

Kojolaa harmitti, hänen joukkueensa antoi HJK:lle aivan liikaa mahdollisuuksia dominoida.

- Kun HJK pääsee pelaamaan vahvuuksillaan, on se todella kova. Varsinkin täällä. Ennen kaikkea olen pettynyt siihen, ettei me uskallettu tänään pelata. Ne sai pallon ja me seistiin paikallamme.

IFK Mariehamn on sarjassa neljäntenä. Joukkueen alkukausi on ollut epätasainen.

- Tänään se lähti siitä, että me hävittiin kaikki kaksinkamppailut ja hävittiin kaikki kakkospallot. Sitä kautta ei saatu omaa peliä pelaamaan. Meidän peli ei ole vielä klikannut vielä yhteen samalla lailla kuin viime vuonna. Tehdään päivittäin työtä, että se klikkaisi, Kojola kommentoi epätasaisuutta.

Heinäkuussa IFK Mariehamn pelaa Mestareiden liigan karsintoja. Vastaan tulee puolalainen Legia Varsova, joka tietysti lähtee ottelupariin suosikkina.

- Ei me olla niitä mietitty paitsi katsottu vastustaja. Meillä on sen verran paljon tekemistä oman pelin kanssa. Tää oli hyvä testi siitä, millainen taso on, että siellä voisi vähänkään pärjätä, Kojola totesi.

HJK pelaa ensi viikolla Eurooppa-liigan karsintaottelun Walesissa. Vastaan tulee Connah´s Quay Nomads.

- En tiedä vastustajasta juuri mitään, mutta europelit ovat aina erilaisia kuin Veikkausliigan pelit. Aloitamme valmistautumiseen europeleihin sunnuntaina. Nyt tarvitaan pari vapaapäivää ja nauttimista juhannuksesta, Savage totesi.

Juhannusta Savage viettää perinteisin menoin.

- Menen mökille huomenna aamulla. Kuten Suomessa perinteisesti, menen mökille saunomaan, grillaamaan makkaraa ja kalastamaan.

HJK:lle tuli IFK Mariehamn-ottelusta myös negatiivisia uutisia. Joukkueen luottohyökkääjä Atomu Tanaka loukkaantui heti alussa. Tanaka käveli ottelun jälkeen normaalisti, mutta ei ole tiedossa, joutuuko hän sairaslomalle.

Sarjakakkonen Vaasan Palloseura voitti torstaina Rovaniemen Palloseuran 1-0 ja piti eron HJK:hon kahdeksassa pisteessä. Ilves voitti Tampereella Seinäjoen Jalkapallokerhon 1-0 ja nousi viidenneksi tasapisteisiin KuPSin ja IFK Mariehamnin kanssa.