Hämmästyttävä määrä suomalaisia varattiin NHL:ään

Chicagossa tänä viikonloppuna järjestetty jääkiekon NHL:n varaustilaisuus oli suomalaisjuhlaa. Kaikkiaan 23 suomalaispelaajaa sai NHL-varauksen. Määrää voi pitää uutena Suomen ennätyksenä.

Vuonna 2001 NHL:ään varattiin 24 ja 2002 peräti 26 suomalaispelaajaa, mutta tuolloin varauskierroksia oli yhdeksän. Nykyään NHL-seurat varaavat pelaajia vain seitsemällä kierroksella.

Vuonna 2007 vain neljä suomalaispelaajaa pelattiin NHL:ään. Määrä on kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut.

Selityksenä asialle on 2009 tehty suomalaisen juniorityön suunnanmuutos. ”Nuori Suomi – Kaikki Pelaa” -ideologia hylättiin ja seuroissa ryhdyttiin panostamaan yksilökeskeiseen juniorivalmennukseen. Jääkiekkoliitto ryhtyi tämän vuosikymmenen alussa palkkaamaan myös taitovalmentajia ja tulokset alkavat puhua puolestaan.

Vuonna 2014 varattiin vain yhdeksän pelaajaa, mutta 2015 jo 13 ja viime vuonna 15. 2000-luvun alussa syntyneissä ikäluokissa ei ole rasitteena ”Nuori Suomi” -ideologiaa, joten Suomi tuottanee huippupelaajia laajemmalla materiaalilla jatkossakin.

Juniorityön hedelmät ovat näkyneet Leijonien nuorisomaajoukkueissa. Alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa Suomi on ollut loppuottelussa kolmesti peräkkäin. 2016 Suomi voitti U18-tasolla MM-kultaa.

Alle 20-vuotiaissa Suomi voitti MM-kultaa 2014 ja 2016. Viime talven U20 MM-kisoissa Suomi hyytyi väärän valmennusjohdon takia yhdeksänneksi, mutta NHL-varaustilaisuudessa se ei näkynyt.

Kahdella ensimmäisellä kierroksella varattiin Chicagossa peräti 12 suomalaispelaajaa. Enemmän kahdella ensimmäisellä kierroksella tuli varatuksi vain kanadalaisia. Yhdysvaltalaisia varattiin kahdella ensimmäisellä kierroksella 11 ja ruotsalaisia kahdeksan.

Ruotsi päihitti Suomen vielä varausten kokonaismäärässä. Länsinaapurista varattiin 28 pelaajaa.

Venäläisiä varattiin 18. Varausmäärä ei kerro Venäjän juniorityöstä koko kuvaa. KHL:n takia NHL-seurat eivät varaa venäläisiä yhtä halukkaasti kuin muita eurooppalaispelaajia.

Tshekkejä varattiin vain yhdeksän. Tshekin jääkiekon juniorityö on jäänyt muista huippumaista jälkeen.

Slovakialla menee vieläkin heikommin, sillä vain kaksi slovakialaista tuli varatuksi. Eteenpäin on toki menty, sillä tällä vuosikymmenellä muutamina vuosina slovakialaisia ei ole varattu NHL:ään ollenkaan.

Sveitsiläisiä varattiin kolme, joista nimekkäin oli tietysti koko NHL:n ykkösvaraus, hyökkääjä Nico Hischier. Tanskalaisia ja valkovenäläisiä varattiin kaksi. Ranska, Saksa, Norja ja Slovenia saivat kaikki yhden varauksen.

NHL:n suomalaisvaraukset 2017:

3. Miro Heiskanen (Dallas Stars)

16. Juuso Välimäki (Calgary Flames)

18. Urho Vaakanainen (Boston Bruins)

24. Kristian Vesalainen (Winnipeg Jets)

29. Henri Jokiharju (Chicago Blackhawks)

30. Eeli Tolvanen (Nashville Predators)

40. Aleksi Heponiemi (Florida Panthers)

42. Eetu Luostarinen (Carolina Hurricanes)

46. Robin Salo (New York Islanders)

54. Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres)

58. Joni Ikonen (Montreal Canadiens)

59. Eemeli Räsänen (Toronto Maple Leafs)

71. Kasper Kotkansalo (Detroit Red Wings)

89. Oskari Laaksonen (Buffalo Sabres)

104. Eetu Mäkiniemi (Carolina Hurricanes)

105. Santeri Virtanen (Winnipeg Jets)

119. Roope Laavainen (Chicago Blackhawks)

160. Aarne Talvitie (New Jersey Devils)

181. Petrus Palmu (Vancouver Canucks)

184. Sebastian Repo (Florida Panthers)

186. Antti Palojärvi (Pittsburgh Penguins)

197. Ville Räsänen (Carolina Hurricanes)

207. Patrik Virta (New York Rangers)