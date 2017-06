Sebastian Vettel voi saada kovemman rangaistuksen

Kansainvälinen Autoliitto FIA ilmoittaa aloittaneensa tutkinnan Sebastian Vettelin toimista Bakun F1-kilpailussa viime sunnuntaina. Vettel kolaroi tahallaan Lewis Hamiltonin auton kylkeen menetettyään malttinsa peräänajonsa jälkeen.

Vettel väitti Hamiltonin hidastaneen hänen edellään tahallaan tarkoituksellisen paljon ja törmänneensä siksi Hamiltonin perään. Datasta Hamiltonin tahallisesta jarruttelusta ei löytynyt kuitenkaan merkkejä.

Vettel selvisi Bakun kisassa kymmenen sekunnin varikkopysähdysrangaistuksella ja maaliin hän ajoi neljäntenä. Hamilton jäi viidenneksi, kun joutui tekemään ylimääräisen pysähdyksen pääsuojuksen irrottua paikaltaan. Rangaistuksestaan huolimatta Vettel kasvatti MM-johtoaan kahdella pisteellä.

Useissa asiantuntija-arvioissa Vettelin on katsottu päässeen liian vähällä. Vaarallisella toiminnallaan hän on näyttänyt huonoa esimerkkiä. FIA:n säännöissä on pykälä, että kuljettajaa tulee rangaista, jos hän on saattanut toiminnallaan F1:n julkisuuskuvan huonoon valoon.

Vettelille on vaadittu jopa ajokieltoa. Se olisi kova päätös, mutta hyvä ennakkotapaus. Vettel ajoi Hamiltonin kylkeen köröttelyvauhdissa, mutta teko oli silti vaarallinen.

Vettel on Ferrarilla menettänyt hermonsa useampaan otteeseen. Selkeä käännekohta hänen urallaan oli kausi 2014, kun uusi tallikaveri Daniel Ricciardo oli Red Bullilla Vetteliä nopeampi. Vettel päätti pelastautua kauden päätteeksi Ferrarille.

Vettelin sopimus Ferrarin kanssa umpeutuu tämän kauden jälkeen. Jos mestaruustaisto ei etene suotuisasti, ei sopimusta välttämättä uusita ja Vettelin ura saattaa kääntyä syöksykierteeseen.

Tulistumiset viime syksyn Meksikon osakilpailussa ja viime sunnuntaina Azerbaidzhanissa kielivät siitä, ettei Vettelin kasetti kestä.