Nuoret suomalaiskuskit loistavat MM-rallissa

Suomalaismenestys rallin MM-sarjassa ei pian ole enää Jari-Matti Latvalan varassa. Siitä pitävät 1990-luvun alun ikäluokkia edustavat nuoret lupaukset Esapekka Lappi ja Teemu Suninen.

Lappi, 26, ajeli Toyotalla pohja-aikoja kesäkuun alussa Sardinian rallissa. Hän sijoittui kisassa neljänneksi.

Puolan rallissa Lappi oli perjantaina viidentenä, mutta joutui keskeyttämään ripustuksen rikkouduttua. Lapin vauhti oli joka tapauksessa vakuuttavaa ja hän on vakiinnuttamassa paikkaansa Toyotalla. Kokeneempi Juho Hänninen saa lisää painetta.

Suninen ajaa Puolassa ensimmäistä kertaa MM-rallissa WRC-autolla kisatessaan Fordin kalustolla. Sensaatiomaisesti Suninen ajoi perjantaina yhden pohja-ajan.

Pohja-aikaansa Suninen suhtautui vaatimattomasti.

- Olosuhteet olivat siellä aika erilaiset kuin aamupäivästä. Tämä oli vain yksi erikoiskoe, joka sujui puhtaasti. Haluan ajaa vielä lisää pohja-aikoja. Meidän pitää yhä parantaa monia asioita. Huomenna täytyy yhä pystyä virheettömään ajoon, Suninen sanoi tiedotteessaan.

Suninen on kisassa avauspäivän jälkeen seitsemäntenä. Hän on Hännisen edellä.

Jari-Matti Latvala on kisassa kolmantena. Hän menetti kärkipaikkansa kahdeksannella erikoiskokeella, mutta on jäänyt kärjestä vain viitisen sekuntia. Thierry Neuville johtaa ja Ott Tänak on toisena.