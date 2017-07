Jyväskylän jumbojoukkueella synkkä tilanne

Pääsarjatasolle kolmen vuoden tauon jälkeen palannut Jyväskylän Jalkapalloklubi lähti Veikkausliigan kauteen vaatimattomin odotuksin. Budjetti pidettiin aisoissa, eikä pelaajamarkkinoilla ryhdytty riskinottoon ilman varmuutta taloudellisesta toimeentulosta.

Ennen kauden alkua puhutti, onko JJK:n joukkue riittävän hyvä, että sarjapaikka voisi säilyä. Kauden edettyä puoliväliin on todettava, että JJK:n säilyminen pääsarjatasolla vaatisi muilta joukkueilta kauden toisella puoliskolla merkittävää alisuorittamista.

Lauantain kotiottelussaan JJK hävisi FC Lahdelle 1-3. Tauolla JJK oli johtanut 1-0, mutta toisella puoliajalla Lahti meni menojaan. Loorents Hertsi teki kaksi maalia.

JJK on voittanut tällä kaudella yhden ottelun. Se onnistui toukokuussa kukistamaan Ilveksen 3-1.

JJK on myös neljän ottelun tappioputkessa. Maaliero näistä matseista on murheellinen 2-12.

Toiseksi viimeisenä olevasta HIFK:sta JJK on perässä viisi pistettä. Kolmanneksi viimeisenä olevaan RoPSiin JJK:lla on matkaa jo 12 pistettä.

JJK:n esimerkki on Veikkausliigalle tietysti rohkaiseva. Suomalaisen pääsarjafutiksen taso on nousussa. Kun Ykkösestä noustaan Veikkausliigaan, on joukkueeseen pakko hankkia paljon uusia pelaajia, jos sarjapaikka halutaan säilyttää.

Lauantaina Veikkausliigaa pelattiin myös Tampereella. Siellä Ilves voitti Tucon maalilla Kuopion Palloseuran 1-0.

FC Lahti nousi voitollaan sarjataulukossa kolmanneksi ja Ilves viidenneksi. KuPS on kuudentena.