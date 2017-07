Jari-Matti Latvala voinee sanoa mestaruudelle hyvästit

Puolan MM-rallissa koettiin lauantaina katkera suomalaishetki. Jari-Matti Latvala keskeytti alkuillan lenkillä tekniseen vikaan. Latvala oli kisassa kolmantena ja olisi voinut taistella vielä kisan voitosta.

Latvala jatkanee kisaa Toyotallaan vielä sunnuntaina superrallisäännöllä. Maksimissaan hänelle on tarjolla kuitenkin vain viisi MM-pistettä.

MM-sarjan kärkimies Sebastien Ogier on ennen päätöspäivää Puolassa neljäntenä. Toisena oleva Thierry Neuville johtaa kisaa ja kolmantena oleva Ott Tänak on toisena. Latvala tarvitsisi heidän keskeytyksiään pitääkseen mestaruusmahdollisuutensa vielä realistisina.

Puolan rallin jälkeen MM-sarjasta on ajamatta enää viisi kisaa. Lähes 50 pisteen etumatkan kurominen ei ole Latvalalta tietenkään mahdotonta, mutta rutkasti onnea tarvitaan. Latvalan kannalta on huonompi juttu, että MM-sarja on tasainen ja useampi kuljettaja taistelee mestaruudesta.

Suomalaisittain Puolan rallin valopilkkuna on tuikkinut Teemu Suninen. Ensimmäistä MM-ralliaan WRC-autolla ajava Ford-kuski on kisassa ennen päätöspäivää kuudentena. Sunisen voi sanoa jo ylittäneen kaikki odotukset.