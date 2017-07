Voitto Puolassa, Thierry Neuville vahva ehdokas rallin maailmanmestariksi

Puolan MM-ralli päättyi Hyundain belgialaiskuskin Thierry Neuvillen juhliin. Hän otti kauden kolmannen osakilpailuvoittonsa.

Neuville palasi kärkipaikalle sunnuntain toisen erikoiskokeen jälkeen, kun kisaa johtanut Ott Tänak ajoi ulos tieltä. Tänak rikkoi Fordinsa ja joutui lukuisten virolaiskatsojien harmiksi keskeyttämään.

Hyundai hyötyi Tänakin mokasta. Hayden Paddon varmisti tiimille kaksoisvoiton ja Dani Sordo täydensi Hyundain päivää nelostilallaan.

- Olen todella iloinen. Olemme olleet vahvoja muutamissa viime ralleissa. Päätavoitteenamme oli kuroa piste-eroa Sebastien Ogieriin ja sen olemmekin tehneet kahdessa perättäisessä kisassa. Eron kurominen on hyvä saavutus, kommentoi Neuville WRC:n ralliadiolle.

Neuville on MM-taulukossa toisena. Ogierin etumatka on enää 11 pistettä ja ajamatta on vielä viisi kisaa.

- Hän (Ogier) on yhä vaikea voitettava. Viimeisissä viidessä rallissa on taisteleva kovaa viimeiselle erikoiskokeelle saakka. Täällä olin tyytyväinen, että viimeisellä pätkällä oli isompi marginaali ja sain ajaa rennommin. MM-sarjan loppu tulee olemaan mielenkiintoinen ja kova, Neuville totesi.

Jari-Matti Latvala keskeytti lauantaina Toyotan tekniikan petettyä, mutta jatkoi kisaa superrallisäännöllä sunnuntaina. Latvala voitti kisan päättäneen supererikoiskokeen, josta tilille tuli viisi pistettä. Kärjessä olevasta Ogierista Latvala on jäljessä kuitenkin 48 pistettä.

- Vaikka keskeytin, oli tässä kisassa paljon positiivisuuksia monellakin tavalla. Auton vauhti oli hyvää, Latvala totesi.

Teemu Suninen ajoi ensimmäisessä MM-rallissaan WRC-autolla upeasti. Hän sijoittui kuudenneksi. Viimeisellä erikoiskokeella Suninen menetti yhden sijan.

- En tiedä, mitä tapahtui. Menetin takapään hallinnan, luulen, että samassa paikassa kuin Tänak, mutta pystyin pitämään autoni tiellä. Olen hyvin pettynyt, että tein virheen viimeisellä pätkällä, Fordilla kisannut Suninen harmitteli WRC:lle.

Juho Hänninen sai vain yhden pisteen. Hän oli maalissa kymmenes.

Toyotalle kisa oli muutenkin pettymys, sillä Esapekka Lapin osalta kisa päättyi perjantaina ajovirheeseen.

Puolan MM-rallin lopputulokset

1. Thierry Neuville Hyundai 2.40.46,1

2. Hayden Paddon Hyundai +1.23,9

3. Sebastien Ogier Ford +2.20,8

4. Dani Sordo Hyundai +2.47,3

5. Stephane Lefebvre Citroen +3.11,5

6. Teemu Suninen Ford +3.16,8

7. Mads Östberg Ford +3.39,6

8. Elfyn Evans Ford +4.39,1

9. Andreas Mikkelsen Citroen +4.43,5

10. Juho Hänninen Toyota +4.43,7