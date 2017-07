Saksa pehmitti Chilen finaalissa, viimeinen Confederations Cup?

Saksa on voittanut jalkapallon MM-kisojen esiturnauksen Confederations Cupin. Loppuottelussa Pietarin noin miljardi euroa maksaneella uudella Krestovski-stadionilla Saksa kukisti Chilen 1-0.

Chile aloitti ryminällä ja alussa Saksa oli suurissa vaikeuksissa. 20. minuutilla Saksalla oli kuitenkin tuuria matkassa, kun Chilen Marcelo Diaz tyri urakalla. Lars Stindl teki lahjamaalin Timo Wernerin syötöstä.

Chile oli Saksan maalin jälkeen vaikeuksissa. Toisella puoliajalla Chile sai kuitenkin otetta. Etelä-Amerikan mestari tuhlasi pari avopaikkaa.

Saksan johto kesti loppuun saakka ja maa vei mestaruuden. Saksa pelasi turnauksessa niin sanotulla b-miehistöllään, mutta se ei menoa haitannut. Confederations Cupissa saatiin konkreettinen todiste Saksan pelaajamateriaalin laajuudesta.

Chilen hyökkäyspeli ei ollut turnauksessa niin hyvällä tasolla kuin olisi odottanut. Välierissä ja loppuottelussa Chile ei tehnyt maaliakaan. Välieräottelussa Chile oli voittanut Portugalin rankkarikisassa.

Saksa saattoi voittaa historian viimeisen Confederations Cupin. Turnauksen tulevaisuudesta on käyty paljon keskustelua, koska sen katsotaan vain kuormittavan pelaajia. Jalkapallokauden kalenteri on jo ylipaisunut ja pelaajien sietokyky on koetuksella.

FIFA päättää Conderations Cupin kohtalosta myöhemmin. Turnaus pitäisi pelata seuraavan kerran 2021.