Jääkiekon SM-liigassa tehtiin komeita tuloksia

Suomalaisten jääkiekkoseurojen taloudellisesta tilanteesta on viime vuosina uutisoitu negatiiviseen sävyyn. Muutamien yksittäisten seurojen taloustappioilla on retosteltu otsikoissa ja SM-liigaa on luonnehdittu ”taantuvaksi bisnekseksi”.

Moni seura on siinä sivussa tehnyt huomattavia taloudellisia voittoja. HIFK:ssa on esimerkiksi ollut tällä vuosikymmenellä hyvin kannattavaa liiketoimintaa.

Myös Tappara tekee voittoa. Tapparan taloudellinen tulos koheni edellisestä kaudesta noin 600 000 eurolla. Tapparan taustayhtiön Tamhockey Oy:n tulos tilikaudella 1.5.2016 – 30.4.2017 oli 834 294,29 euroa

Erinomainen taloudellinen tulos tehtiin Porissakin. Kaudella 2016-17 Ässien taustayhtiön HC Ässät Pori Oy:n liikevaihto oli 6 407 533 euroa ja tilikauden voitto oli 406 823 euroa. Ässien liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta hieman yli 700 000 € ja tulos kehittyi 731 000 euron edestä.

- Suurin syy tulosparannukseen oli liikevaihdoin kasvu, vaikka myös kulupuolta tarkastettiin erityisen painokkaasti. Isoin liikevaihdon kasvutekijä oli areenatuotoissa. Kautta linjan organisaatiossa on tehty hyvää työtä ja se jatkuu. Haluan kiittää hyvästä tuloksesta koko organisaatiotamme sekä yhteistyökumppaneita ja kannattajia, Ässien toimitusjohtaja Eeva Perttula kommentoi.

Suurin yksittäinen syy liikevaihdon kasvolle löytyy saneeratusta Isomäki Areenasta, joka on mittavan investoinnin jälkeen täyden palvelun viihdeareena. Yli 11 miljoonaa maksanut Isomäki Areenan saneeraus tarjoaa Ässien mukaan yleisölle parempia palveluita sekä elämyksiä. Ässille uusittu Isomäki Areena tarjoaa myös uusia ansaintamahdollisuuksia.

Myös Tappara on saamassa uuden areenan, jolla on mahdollista tehdä parempaa bisnestä.

- Tampereen keskusareenahankkeen myönteinen kehittyminen tukee myös Tapparan kansainvälistymisstrategiaa, ja on kaikille tamperelaisille kulttuurin ja urheilun harrastajille mieluinen kehitys, toteaa Tapparan toimitusjohtaja Mikko Leinonen.

Uusi areena ei tietenkään ole aina avain onneen. Espoossa moderni areena ei vetänyt katsojia ja kauden 2015-16 jälkeen Espoo Blues ajautui konkurssiin.

Joka tapauksessa Liigalle on positiivinen asia, että uusia areenoita on tulossa Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. Kilpailu viihdebisneksestä on entistä kovempaa, kun vapaa-ajan viettoon on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Laadukkaammilla areenapuitteillaan jääkiekko kyennee vastaamaan haasteisiin paremmin.

Liigan suurimpana haasteena on tulevaisuudessa kansainvälistyminen. Nykyään Liiga ei kykene kilpailemaan pelaajapalkoissa esimerkiksi Ruotsin ja Sveitsin pääsarjoja vastaan. CHL-liigan kehittyminen eurooppalaiseksi merkittäväksi urheilutuotteeksi voisi korjata asiaa.

Tappara ilmoittaa tiedotteessaan haluavansa olla tiukasti mukana seurajääkiekon kansainvälistymisessä.