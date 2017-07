Suomen tenniksen taso huolestuttaa

Wimbledonin tennisturnaus on käynnissä. Suomessa jännitetään Henri Kontisen menestystä sekä nelinpelissä että sekanelinpelissä.

Kontinen voitti John Peersin kanssa tammikuussa Australian avointen nelinpelin, mutta sen jälkeen on mennyt heikommin. Kontinen ja Peers ovat edenneet yhdeksässä turnauksessa vain kahdesti välieriin ja Ranskan avoimissa taival päättyi heti avauskierrokselle.

Sekanelinpelissä Kontinen teki Wimbledonissa vuosi sitten suomalaista tennishistoriaa voitettuaan turnauksen brittiparinsa Heather Watsonin kanssa. Nyt Kontinen ja Watson puolustavat mestaruutta, mutta eivät ole sijoitettu pari, koska he eivät ole pelanneet yhdessä vuoteen.

Kontinen on nelinpelissä maailman eliittiä. Hän vaihtoi tämän vuosikymmenen alussa nelinpeliin oltuaan loukkaantumisensa jälkeen pitkään sivussa. Tie huipulle oli nelinpelissä realistisempi kuin kaksinpelissä, eikä päätöstä ole tarvinnut katua.

Kaksinpelissä Suomen tenniksen tilanne on karu. Miesten maailmanlistalla 1000 parhaan joukossa on suomalaisista ainoastaan Patrik Niklas-Salminen. Hänen sijoituksensa on 777:s.

Naisten maailmanlistalla Piia Suomalainen löytyy maailmanlistalta sijalta 797, Emma Laine 852 ja Mia Eklund 878.

Viime viikonloppuna tenniksen Suomen mestaruudet voittivat kaksinpelissä 33-vuotias Suomalainen ja 36-vuotias Lauri Kiiski, joka on jo siirtynyt työelämään. Nuorista ei ollut heidän kaatajikseen. Suomalaisen ykköshaastaja, 16-vuotias Oona Orpana ei tosin ollut mukana, koska valmistautuu Wimbledonin nuorten turnaukseen.

Miesten puolella suomalaisia lupauksia ovat Niklas-Salmisen lisäksi Otto Virtanen ja Wimbledonin nuorten turnaukseen valmistautuva Emil Ruusuvuori. Heillä on realistisia mahdollisuuksia menestyksekkääseen ammattilaisuraan. Suomessa nuorten taso on vain valitettavan kapea, eivätkä harrastajamäärätkään eivät ole kasvussa.

Maailmalla tenniksen taso kovenee koko ajan ja maailmanlistalla 100 parhaan joukkoon on entistä vaikeampaa nousta. Tennis on maailman suosituimpia ja harrastetuimpia urheilulajeja. Jos suomalaisia tennispelaajia nousee maailmanlistalla vielä 100 parhaan joukkoon, voi sitä pitää jo todella kovana urheilusaavutuksena.