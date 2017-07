Kuuma huhu Mercedeksestä ei ota laantuakseen

Formula ykkösissä riittää kesäisin huhuja, joista valtaosassa on myös perää totuudesta. Kuumimman kesähuhun on heittänyt ilmoille entinen F1-talliomistaja Eddie Jordan. Hän on väittänyt, että Mercedes vetäytyisi F1-sarjasta kauden 2018 jälkeen.

Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff julisti Jordanin levittävän valeuutisia. Wolffin mukaan tarinoida voi aina, mutta tässä tapauksessa se ei ole kivaa, koska huhut koskevat satojen ihmisten työpaikkoja. Wolff painottaa Mercedeksen jatkavan F1:ssä ainakin vuoteen 2020, kuten sopimuksessakin lukee.

Jordan on tarkentanut lausuntojaan. Hän kiisti, että olisi sanonut Mercedeksen päättäneen tiiminsä myymisestä juuri 2018 jälkeen, mutta on vakuuttunut, ettei Mercedes ole F1:ssä mukaan enää pitkään. Jordanin mukaan 2018 olisi hyvä ajankohta, koska silloin umpeutuva Mercedekset merkittävimmät sponsorisopimukset.

Mercedes-pomon kritiikistä Jordan ei välitä.

- Työnäni on kertoa ihmisille, mitä tiedän. Ja niin aion todellakin jatkaa. Minulla ei ole ongelmia kenenkään kanssa. Voin mennä minkä tallin tiloihin tahansa. Jos joku kertoo, ettei minun pitäisi tehdä niin, voi tulla sanomaan suoraan, Jordan kertoo.

Jordanin mukaan Mercedeksellä on jatkossa vain hävittävää, jos se jatkaa F1:ssä tehdastallina. Mercedes on mukana markkinointisyistä, eikä markkinointi ole enää tehokasta, jos Mercedes-auto ei enää voitakaan kisoja, kun joku toinen iso autonvalmistaja nousee kärkeen.

Jordanin tietojen mukaan Mercedes ei vetäytyisi F1:stä kuitenkaan kokonaan, vaan jatkaisi toimintaansa moottorivalmistajana. Kustannukset laskisivat, mutta Mercedes saisi F1:stä yhä näkyvyyttä.

Jordan on hyvin perillä F1:n sisäpiiristä. Hän tuskin valehtelee.

Mercedeksen osalta kuuluu asiaan, että talli ilmoittaa asioiden olevan niin, kuten sopimuksissa lukee. Mercedeksen ei kuitenkaan tarvitse olla F1:ssä tehdastallina mukana vuoteen 2020. Mercedes voi aina myydä tallinsa, eikä silloin rikkoisi sopimusta.

Jos Mercedes on tehdastallina mukana enää vuoden 2018 loppuun, vaikuttaa se tietysti kuljettajasopimuksiin. Lewis Hamiltonin sopimus umpeutuu sopivasti kauden 2018 jälkeen ja Valtteri Bottaksen sopimus on voimassa vain tämän kauden. Mercedeksellä on optio Bottaksen palveluksiin 2018.

Fernando Alonso haluaisi Mercedekselle, koska voisi voittaa tallin autolla mestaruuden. Hänen managerinsa bongattiin toissa viikonloppuna Bakussa neuvottelemassa Mercedes-pomojen kanssa.

Alonso saattaisi hyvinkin suostua Mercedeksellä yksivuotiseen projektiin. Hänellä ja Mercedeksellä olisi kauden 2018 jälkeen mahdollisuus vetäytyä F1:stä huipulla.