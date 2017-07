Jokereille mielenkiintoinen sopimus, suurlupaus haaviin

Jokerit tiedottaa tehneensä 1+1 -vuotisen sopimuksen vasta 18-vuotiaan hyökkääjän Eeli Tolvasen kanssa. NuPS-kasvatti Tolvanen, jonka Nashville Predators varasi NHL:ään kesäkuussa ykköskierroksella numerolla 30, on pelannut kaksi edelliskautta Yhdysvaltojen junioriliigassa USHL:ssä Sioux City Musketeersissa.

- Tolvanen on luontainen maalintekijä, jolla on erinomainen laukaus ja vaistot luoda itselleen mahdollisuuksia viimeistelyyn. Hän on nuori pelaaja, jolla on valtaisa määrä potentiaalia. On hienoa, että saamme nähdä hänet jokeripaidassa, kertoo Jokereiden GM Jari Kurri seuran tiedotteessa.

Tolvasen sopimus Jokereiden kanssa on KHL:n sääntöjen määrittämä kahden suunnan nuoren pelaajan sopimus. Tulevan kauden osalta odotetaan jännityksellä, miten suuren roolin hän Jokereissa saa.

KHL:ää ei pidetä parhaana kehittymispaikkana nuorelle pelaajalle. Kyse on kokeneempien ammattilaisten ”äijäliigasta”, jossa riittää matkustelua. Tärkeässä kehitysvaiheessa olevalle nuorelle pelaajalle haaste on vaikeampi henkisesti.

Jos Tolvanen tekee läpimurtonsa Jokereissa, voi hän hyötyä merkittävästi. Siirtyminen NHL:ään ei tuottaisi niin suurta ”henkistä kulttuurishokkia” ja paikka Nashvillen joukkueessa saattaisi irrota helpommin. KHL:ssä pelataan hyvin tasokasta jääkiekkoa.

Jokerit aloittaa kautensa KHL:ssä elokuun lopulla. Kauden 2017-18 otteluohjelmansa KHL julkistaa ensi viikolla.