Suomen keihästoiveet ohuella pohjalla, mäkihypyn kohtalolla pelotellaan

Suomen joukkueeseen elokuun alussa Lontoossa järjestettäviin yleisurheilun MM-kisoihin on valittu kymmenen urheilijaa. Joukkuetta täydennettiin tällä viikolla kolmella urheilijalla, kun keihäänheittäjä Tero Pitkämäki, kestävyysjuoksija Camilla Richardsson ja kilpakävelijä Aleksi Ojala valittiin joukkueeseen.

MM-joukkueeseen on jo aiemmin valittu kolmiloikkaaja Simo Lipsanen, kilpakävelijät Jarkko Kinnunen ja Aku Partanen, maratoonari Anne-Mari Hyryläinen, seiväshyppääjät Wilma Murto ja Minna Nikkanen sekä kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä. Suomen joukkueen lopullinen koko on 15-18 urheilijaa. Viimeiset valinnat tehdään Kalevan kisojen jälkeen 23. heinäkuuta.

Se on selvää, että realistisia mitalitoiveita Suomella on ainoastaan keihäänheitosta. Ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Pitkämäki olisi Suomen ainoa mitalitoivo.

Maailmantilastossa Pitkämäki on neljäntenä tuloksella 88,27. Viime lauantaina Pariisissa hän heitti Timanttiliigan kisassa 85,34

Pitkämäki on nyt harjoittelutauolla. Ennen Lontoon MM-kisoja hän kilpailee vain Kalevan kisoissa ja Orimattilan Tähtikisoissa.

Pitkämäki lupailee, että 90 metriä voisi ylittyä.

- Omasta mielestä mahdollisuudet heittää sinne 90 metrin tuntumaan ja jopa ylikin ovat hyvät, hän sanoi SUL:n tiedotteessa.

Vain kaksi suomalaisheittäjää on ylittänyt tällä kaudella 80 metrin rajan ja Pitkämäki on ainoa Lontoon rajan ylittäjä. Suomalaistilaston kakkosena oleva 20-vuotias Oliver Helander heitti Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla ennätyksensä 80,04.

Antti Ruuskanen ja Ari Mannio eivät ole tällä kaudella vielä kisanneet ja ovat Lontoon suhteen jokerikortteja. Hyvältä Suomen keihästilanne ei kuitenkaan näytä.

Suomalaiselle keihäänheitolle on povattu sosiaalisessa mediassa samanlaista kohtaloa kuin mäkihypylle. Miesten puolella tilanne ei ehkä ole niin hälyttävä, mutta naisten osalta Suomi on pudonnut maailman huipputasolta pahasti. Oona Sormunen ja Sanni Utriainen ovat yhä vain lupauksien asteella ja läpimurto kansainväliselle huipulle on tekemättä.