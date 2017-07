Kylmässä Helsingissä nähtiin walesilaista pubijoukkueen epäjalkapalloa

HJK hävisi Eurooppa-liigan ensimmäisen karsintakierroksen ensimmäisessä ottelussa walesilaiselle ”pubijoukkueelle” Connah’s Quay Nomadsille 0-1. Toisessa ottelussa Helsingissä HJK ryhdistäytyi. 3-0 -voitto ei jättänyt seliteltävää

Walesilaisjoukkue pelasi niin sanottua "epäjalkapalloa", jossa lähinnä rikottiin HJK:ta ja pelattiin aikaa. Yleisölle moinen oli surkeaa viihdettä,

Nomadsin maalivahti John Danby oli yksi ratkaisijoista. Hän imuroi käsittämättömästi Mosa Yaghoubin laukoman vapaapotkun. Danby oli muutenkin epävarma ja oli vaikea uskoa, että samainen heppu on joskus pelannut Englannin Kakkosliigassa Chester Cityssa.

Danby pelasi myös aikaa ja vaihtoi kesken ottelun hanskansakin, kun HJK:n avausmaali oli ilmeisesti niistä kiinni. Yleisö buuasi äänekkäästi ja HJK:n valmentaja Mika Lehkosuo pyysi käsielein buuaamaan lisääkin.

Lehkosuo ei tehnyt epäselväksi, mitä mieltä hän oli walesilaisjoukkueen pelistä.

- Jalkapallo voitti tänään. Se on se isoin asia, joka on mielessä, Lehkosuo sanoi viitaten vastustajan taktiikkaan.

Katsojia oli 6103. Lehkosuo oli heidän puolestaan pahoillaan.

- Vastustaja osoitti pelityylissään ja monella muullakin tavalla erityisen suurta epäkunnioitusta lajia kohtaan pelaamalla ihan törkeästi aikaa molemmissa osaotteluissa. Tekemällä kaikkensa, etteivät katsojat saa mitään irti tästä pelistä, Lehkosuo jatkoi.

Lehkosuo oli tyytyväinen, että HJK selvisi niin sanotusta erilaisesta haasteesta.

- Onneksi jalkapallo voitti tänään. Ekassa maalissa kävi vähän tuuri, mutta se oli tosi tärkeä maali meille henkisesti. Mutta kyllä me luotiin useita paikkoja ja tehtiin pari maalia.

Lehkosuota myös ilahdutti, ettei hänen pelaajansa pitivät pään kylmänä.

- En mä loukkaantumisista ollut sinänsä huolissani. Suurin huoli oli, että tulee turhautumista ja katoaa rytmi pelistä ja oma fokus menee vääriin asioihin. Paljon puhuttiin siitä ennen peliä ja puoliajalla. Tehtiin tänään se tarpeeksi hyvin. Kukaan ei siellä provosoitunut vastustajan juttuihin. Pidettiin pää kylmänä. Tarpeen tullen oltaisiin pystytty lisäämäänkin maalisaldoa.

HJK:n pelissä oli Lehkosuon mukaan paljon positiivisia asioita.

- Jatkettiin hyviä kotipelejä. Ollaan kotona oltu aika vakuuttavia. Ei ole tehty maaleja meille. Tästä mennään hyvillä mielillä kohti seuraavia europelejä.

Seuraavaksi HJK kohtaa makedonialaisen KF Shkendijan. Lehkosuo odottaa Shkendijan pelaavan "ihan oikeaa jalkapalloa", eikä rikkomiseen ja ajanpeluuseen perustuvaa peliä, kuten Nomads.

- Tätä peliä ei hirveästi kannata muistella. Olen 30 vuotta ollut futiksessa mukana, enkä ikinä ole kokenut mitään vastaavaa kuin tänään ja viikko sitten. Ei tämä toistu varmaankaan Makedoniassa. Siellä tulee jalkapallojoukkue vastaan ja siellä pitää pelata jalkapalloa. Puolustaminenkin on ihan erilaista. Tänään ei tarvinnut puolustaa kuin pitkiä palloja, totesi Lehkosuo.

Helsingissä pelattiin torstaina Suomen hyytävän kylmässä, mutta sentään vähälumisessa kesäsäässä. Makedonian Tetovossa olosuhteet ovat aivan toisenlaiset.

- Makedoniassa odottaa meitä 40 asteen helle. Ei nää olosuhteet helpotu. Mennään vähän lämmittelemään sinne, Lehkosuo naurahti.

HJK:lle on tiedossa hyviä uutisia. Nomads-otteluista sivussa ollut taitava japanilaispelaaja Atomu Tanaka on toipumassa pelikuntoon ja pelannee Shkendijaa vastaan viimeistään ensi viikolla Helsingissä.

- Ollaan tosi hilkulla. Hän on nyt aloittanut treenaamaan itsekseen. Hän liittyy joukkueharjoitteluun maanantai/tiistai -akselilla. Niiden treenien jälkeen saadaan vastauksia. Viimeistään kotiottelussaan hän on terveenä ja harjoitellut tarpeeksi paljon joukkueen kanssa. Torstai on liipaisimella, riittääkö joukkueharjoituspäivät, Lehkosuo kommentoi Atomista.