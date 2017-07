Suomen pituushypystä upeita uutisia: Kaksi kahdeksan metrin ylitystä samassa kisassa

Tommi Evilä räjäytti pankin Helsingin MM-kisoissa 2005 leiskautettuaan pituushypyssä MM-pronssia. Evilältä odotettiin paljon myös Pekingin 2008 olympiakisoissa hänen hypättyään samana kesänä Suomen ennätyksen 822, mutta Pekingissä Evilän taival päättyi karsintaan. Helsingin ihmettä Evilä ei enää uusinut.

Evilän jälkeen pituudessa ovat väläytelleet suomalaisista Roni Ollikainen ja Henri Väyrynen. Muitakin kahdeksan metrin suomalaisylittäjiä tulee ja perjantaina peräti kaksi suomalaista rikkoi kahdeksan metrin haamurajan.

Arttu Pajulahti ponkaisi perjantaina ennätyksensä 810 Espanjan Sierra Nevadassa käydyssä pituushyppykilpailussa. Hän sijoittui kisassa kolmanneksi ja nousi kotimaan kaikkien aikojen tilastossa viidenneksi. Edellä ovat Evilä, legendaarinen Jarmo Kärnä, Rainer Stenius ja Petteri Lax

Kristian Pulli oli samassa kisassa neljäs. Hänkin ylitti kilpailussa ensi kertaa urallaan kahdeksan metriä ja teki sen peräti kahdesti. Pulli ponnisti 807 lievään vastatuuleen (-0,6 m/s) ja toiseksi parhaallaan 805.

Sierra Nevadan kenttä sijaitsee reilun 2300 metrin korkeudessa merenpinnasta. Ohuessa vuoristoilmassa pienempi ilmanvastus on tuo hyppääjälle pietä etua, mutta Pajulahden ja Pullin mukaan se ei kilpailussa tuntunut.

- En huomannut isompaa eroa merenpinnan tasolla kilpailemiseen. Kilpailussa oma taso oli hyvä. Sain juoksun tulemaan rennosti ja osuin hyvin lankulle, Pajulahti sanoi SUL:n tiedotteessa.

Pajulahti ponnisti 810 käytännössä tuulettomaan säähän (+ 0,1 m/s). Sarjan toiseksi paras hyppy kantoi 795. Oma ennätystulos vei Pajulahden viiden sentin päähän Lontoon MM-kisojen tulosrajasta.

Kisoihin tosin voi saattaa rankingin kautta päästä alle 815:n tuloksella, mutta Pajulahti ei usko 810:n vielä riittävän

Pulli ponnisti ennätyksekseen aiemmin tänä vuonna 798. Sierra Nevadassa ennätys parani yhdeksän senttiä.

- Hyviä hyppyjä. Olen niihin tyytyväinen, askelmerkissä on vielä pientä fiksaamista. Oma ennätys ja uran ensimmäiset kahdeksan metrin ylitykset, ei tähän voi olla pettynyt. Tuulet pyörivät aika lailla ja lämmintä oli 17 astetta, eli sellainen suomalainen kilpailukeli, Pulli sanoi SUL:n mukaan.

Pulli ja Pajulahti kisaavat myöhemmin kuluvan kuun aikana Seinäjoen Kalevan kisoissa. Lontoon MM-rajan ylittämistä voi Sierra Nevadan kisan jälkeen pitää realistisena tavoitteena.

Myös kolmiloikasta on kesän mittaan saatu lupaavia suomalaistukoksia. Lontooseen jo valittu Simo Lipsanen on päässyt seitsemän sentin päähän Rainer Steniuksen 49 vuotta vanhasta Suomen ennätyksestä, joka on tasan 17 metriä.