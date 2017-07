Antti Ruuskasen ilmoitus synkensi suomalaista keihäskesää entisestään

Keihäänheiton olympiamitalisti ja Euroopan mestari Antti Ruuskanen ilmoitti lauantaina Facebook-sivuillaan, ettei osallistu elokuun alussa Lontoossa järjestettäviin MM-kisoihin. Ruuskasen olkapää ei ole kuntoutunut riittävän hyvin, jotta täysipainoiset heitot olisivat olleet mahdollisia.

Päätöksensä Ruuskanen teki alkuviikon heittoharjoitustensa jälkeen. Hän haluaa jatkaa uraansa, mutta vammoista toipuessa pidemmät tauot ovat 33-vuotiaana jo tarpeen, jos uralla haluaa vielä menestyä.

Ruuskanen aikoo jatkaa uraansa Tokion 2020 olympialaisiin. Sitä ennen hän haluaa menestyä myös 2018 EM-kisoissa Berliinissä ja 2019 MM-kisoissa Dohassa.

Suomalaisen keihäänheiton kannalta Ruuskasen ilmoitus tulee ikävään paikkaan, sillä Tällä kaudella vain kaksi suomalaisheittäjää on ylittänyt 80 metriä. Tero Pitkämäki on heittänyt 88,27 ja Oliver Helander 80,04. Vain Pitkämäki on suomalaisista ylittänyt Lontoon MM-kisarajan.

Keihäänheiton taso maailmalla levenee ja Suomessa kapenee. Suomi on nyt uudessa tilanteessa, kun arvokisarajan ylittäjistä ei olekaan ylitarjontaa, vaan alitarjontaa.

Suomessa pitäisi olla keihäänheitolle erinomaiset harjoittelusuhteet. Laji saa myös paljon julkisuutta ja Pitkämäen sekä Ruuskasen kaltaiset tähdet voivat keskittyä huippu-urheiluun rauhassa, kun rahoitus ja muut tausta-asiat ovat kunnossa.

Nuorten lahjakkuuksien nousu maailman eliittiin on kuitenkin pysähtynyt. Suomen tilastossa kakkosena oleva 20-vuotias Helander on maailmanlistalla sijalla 50. Muista 1990-luvulla syntyneistä suomalaisheittäjistä Sami Peltomäki on tuloksella 79,21 sijalla 59.