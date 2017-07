Veikkausliigan peräpäässä vaikuttaa kurjalta

Jalkapallon Veikkausliigassa riitti mielenkiintoa lauantaina Rovaniemellä. RoPS sai tyvipään ottelussa vieraakseen HIFK:n, joka rypee sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. HIFK on tällä kaudella voittanut vain kaksi ottelua.

Rovaniemen ottelua HIFK johti tauolla 2-1, mutta 85. minuutilla RoPS sai rankkarin ja nousi 2-2 -tasapeliin. RoPS sai yhden pisteen ja nousi sarjataulukossa PS Kemin sekä SJK:n edelle sijalle kahdeksan.

PS Kemi hävisi Kuopiossa KuPSille 0-3. Sarjassa seitsemäntenä oleva KuPS oli ehtinyt pelata kuusi perättäistä ottelua ilman voittoa.

HIFK on karsijan paikalla kuuden pisteen päässä PS Kemistä ja SJK:sta. Kausi on vasta puolessa välissä, eikä HIFK:n tilanne vielä ole epätoivoinen, mutta voittoja olisi syytä ottaa, jos karsinnat haluaa välttää.

HIFK:n onneksi Veikkausliigassa pelaa joukkue, joka on pääsarjatasolla aivan omassa kastissaan. JJK:n pelaajamateriaali ei yksinkertaisesti riitä pääsarjatasolle.

Lauantaina Turussa JJK hävisi FC Interille rumin lukemin 0-4. JJK on hävinnyt viisi perättäistä ottelua maalieron ollessa näistä matseista surullinen 2-16.

HIFK:sta JJK on perässä kuusi pistettä. Matemaattisesti kaikki on mahdollista, mutta peliesitysten osalta on vaikea uskoa, että JJK säilyisi Veikkausliigassa.