Valtteri Bottakselta kova näyttö, mitä tekee Mercedes?

Valtteri Bottas ajoi Itävallan Red Bull Ringillä paalulta voittoon saavuttaen uransa toisen F1-osakilpailuvoittonsa. Bottas on ajanut tällä kaudella jo monta hyvää kisaa. Hän taistelee myös maailmanmestaruudesta

F1-pisteissä Bottas on kolmantena. Eroa kärjessä olevaan Sebastian Vetteliin on 35 pistettä. Lewis Hamilton on toisena 15 pistettä Bottasta edellä.

Kaudesta on ajamatta vielä 11 kisaa ja paljon voi tapahtua. Bottaksen tilanne mestaruustaistossa riippuu siitäkin, ryhtyykö Mercedes suosimaan Hamiltonia.

Mercedes ei ole edelleenkään vahvistanut Bottaksen jatkoa kaudelle 2018. Mercedeksellä on kyllä optio Bottaksen jatkosopimukseen.

Viimeisten luotettavien huhujen Mercedes haluaisi jatkaa Bottaksen sopimusta vuodella. Fernando Alonsokin on pyrkinyt Mersulle, mutta Mercedes haluaa ajatella harmoniaa ja Bottas sekä Hamilton ovat toistaiseksi tulleet hyvin juttuun.

Itävallan kisa saattoikin olla viimeinen sinetti Bottaksen jatkolle. Mahdollisesti Mercedes julkistaa Bottaksen jatkon vielä heinäkuun aikana.

Entinen F1-tallipomo Eddie Jordan on väittänyt, että Mercedes vetäytyisi F1:stä kauden 2018 jälkeen. Teoriaa tukevat Mercedeksen tärkeimpien sponsorisopimusten sekä Hamiltonin sopimuksen umpeutuminen juuri tuolloin.

Mercedes tietysti kiistää väitteet. Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff on julistanut Jordanin levittävän valeuutisia.

F1-kauden seuraava kisa ajetaan jo ensi viikonloppuna. Ohjelmassa on Silverstonen radalla ajettava perinteikäs Britannian Grand Prix.

Formula ykkösten pistetilanne, 9/20, 2017:

1. Sebastian Vettel, Saksa, Ferrari 171

2. Lewis Hamilton, Britannia, Mercedes 151

3. Valtteri Bottas, Suomi, Mercedes 136

4. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull 107

5. Kimi Räikkönen, Suomi, Ferrari 83

6. Sergio Perez, Meksiko, Force India 50

7. Max Verstappen, Hollanti, Red Bull 45

8. Esteban Ocon, Ranska, Force India 39

9. Carlos Sainz, Espanja, Toro Rosso 29

10. Felipe Massa, Brasilia, Williams 22

11 Lance Stroll, Kanada, Williams 18

12. Nico Hülkenberg, Saksa, Renault 18

13. Romain Grosjean, Ranska, Haas 18

14. Kevin Magnussen, Tanska Haas 11

15. Pascal Wehrlein, Saksa, Sauber 5

16. Daniil Kvyat, Venäjä, Toro Rosso 4

17. Fernando Alonso, Espanja, McLaren 2