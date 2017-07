Äveriäs HJK teki kovia hankintoja

Jalkapallon Veikkausliigassa kärjessä porskuttava HJK vahvisti hyökkäysosastoaan. Slovenialainen hyökkäävä keskikenttäpelaaja Filip Valencic tulee HJK:n riveihin PS Kemistä ja norsunluurannikkolaishyökkääjä Jean-Jacques Bougouhi Venäjältä Ural Jekarinburgista.

Hyökkäävä keskikenttäpelaaja Valencic siirtyi PS Kemiin elokuussa 2016. Slovenian nuorisomaajoukkueissa esiintynyt Valencic on tällä kaudella tehnyt Veikkausliigassa kahdeksan maalia ja antanut neljä maaliin johtanutta syöttöä. Hänet valittiin Veikkausliigan kesäkuun pelaajaksi.

HJK:n ja Valencicin sopimuksen kesto on 2,5 vuotta. Se jatkuu kauden 2019 loppuun.

Bougouhi siirtyy HJK:hon Venäjän liigasta, jossa hänen seuransa on ollut Ural Yekaterinburg. Ranskankielisen hyökkääjän vahvuutena on räjähtävä voima ja teknisyys. HJK:n ja Bougouhin sopimus on kuluvan kauden loppuun ja sisältää option kaudesta 2018.

- Sekä Filip että Jean-Jacques tuovat ihan uudenlaisia vaihtoehtoja hyökkäyspelaamiseemme. Valencic pystyy pelaamaan monia rooleja hyökkäyspäässä ja hänellä on tältä kaudelta erinomaiset tehot Veikkausliigassa. Hänen aseenaan ovat tempokuljetukset ja vahva vasuri. Bougouhi omaa puolestaan hyökkääjälle vaarallisen yhdistelmän räjähtävää fyysistä voimaa ja teknisyyttä, kommentoi HJK:n valmentaja Mika Lehkosuo seuransa tiedotteessa.

Lehkosuon mukaan uudet hankinnat eivät automaattisesti mahdu avauskokoonpanoon.

- Kausi on jo pitkällä. Pelitapamme on muotoutunut ja joukkue pelaa hyvin. Molempien uusien pelaajien on osoitettava sopeutumiskykyä meidän peliimme ja joukkueeseemme. Toisaalta katsomme jo pitemmällekin eli ensi kauteen, Lehkosuo jatkaa.

HJK luopui kesäkuussa kolumbialaishyökkääjästään Alfredo Morelosista. Veikkausliigan maalipörssiä 11 osumallaan yhä johtava Morelos siirtyi Glasgow Rangersiin noin miljoonalla eurolla.

Valencicin ja Bougouhin avulla HJK saa hyökkäyspeliinsä lisää reserviä. Seura haluaa varmistaa, ettei tänä vuonna käy loukkaantumisten takia enää köpelösti.

2015 ja 2016 HJK hävisi mestaruuden loukkaantumissumien seurauksena, kun penkiltä ei löytynyt riittävän tasokasta reserviä. Loukkaantumiset vaikuttivat myös europelimenestykseen ja sieltä tarjolla olleiden miljoonatulojen kariutumiseen.

Valencic ja Bougouhi ovat HJK:lle hyödyllisiä bisnespuolellakin. Molemmille voi olla kysyntää ulkomailla ja tarjolla voi olla Morelosin kaltainen ”jackpot”.