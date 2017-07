Ilveksen työpaikkailmoitus aiheutti yhteiskunnallista keskustelua

Tampereen Ilves kohautti verkkosivuillaan julkaisemallaan työpaikkailmoituksellaan. Ilves ilmoitti hakevansa töihin toimittajia ja kuvaajia.

Ilves ilmoittaa, ”että mediatiimi toimii pääosin vapaaehtoispohjalta, eli työstä ei makseta palkkaa, mutta tiettyjä etuja pystymme tarjoamaan. Mediatiimin jäsenenä pääset osaksi uuden Ilveksen rakentamista ja saat tekemällesi työlle laajan näkyvyyden Ilveksen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Säännöllisesti kotiotteluissa kokoontuvan ryhmän jäseniltä odotetaan intohimoa jääkiekkoa kohtaan ja sitoutumista sovittujen tehtävien hoitamiseen”.

Ilmaisen työvoiman rekrytointi on herättänyt sosiaalisessa mediassa närää. Ilves sai asiasta julkista vihaista palautetta, johon se vastasi tiistaina julkaisemalla verkkosivuillaan tiedotteen, jossa painottaa mediatiiminsä toimineen vapaaehtoispohjalta vuodesta 2001 lähtien. Ilves myös muistuttaa vapaaehtoistyön olevan suomalaisen urheilun kivijalka ja kertoo vapaaehtoistyön vuotuisen arvon urheiluseuroille ja muille järjestöille liikkuvan tutkitusti yli 1,5 miljardin euron tasolla.

Suomalaisessa urheilubisneksessä liikkuu verrattain vähän rahaa. Valtaosa urheiluseuroista on puhtaasti amatööritoimintaa ja seuroja pyöritetään todellakin talkoohengellä vapaaehtoisvoimin. Jääkiekon Liiga on Suomen ainoa sarja, jossa kaikki pelaajat ovat käytännössä ammattilaisurheilijoita.

Ilves on ammattilaisurheiluseura, jota pyöritetään osakeyhtiöpohjalta. Osakeyhtiön tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Tässä tapauksessa toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole sen erilaisempi kuin esimerkiksi Talvivaaran kaivoksellakaan.

Toki Ilves on rakastettu urheilubrändi ja Talvivaara vihattu kaivosprojekti. Tuskin olisi mahdollista, että kukaan suostuisi tekemään Talvivaaran eteen mediatöitä ilmaiseksi, vaikka voisi siten edistää uraansa mediatuottajana.

Osaavista mediatyöntekijöistä on Suomessa ylitarjontaa. Vapaaehtoistyöllä moni on edistänyt uraansa ja saanut rakastamastaan työstään ammatin.

Kaikissa Suomessa järjestettävissä arvokisoissa hyödynnetään vapaaehtoistyövoimaa. Suurissa urheilutapahtumissa, kuten olympiakisoissa tai jalkapallon MM-kisoissa vapaaehtoistyövoimasta on ylitarjontaa. Kaikki halukkaat eivät pääse hommiin edes ilmaiseksi.

Kolikon kääntöpuolena on ammattilaisurheilussa maailmalla pyörivä valtava rahamäärä. On mielipidekysymys, pitäisikö ammattilaisurheilua tukea vapaaehtoistyövoimalla. Fakta on, että moni haluaa tehdä sitä rakkaudestaan urheilua kohtaan.

Ilveksen tiedote työpaikkailmoitusta koskien:

”Korjataksemme sosiaalisessa mediassa käytyä, osittain virheellisiin tulkintoihin perustunutta keskustelua Ilveksen mediatiimiä koskevasta rekrytointi-ilmoituksesta haluamme tuoda julki seuraavaa:

”Rekrytoinnin taustalla oleva Ilves Media Group on Ilvekseen ja jääkiekkoon intohimoisesti suhtautuvien yksityisten henkilöiden perustama vapaaehtoisryhmä, joka toimii yhteistyössä Ilves-Hockey Oy:n kanssa. Mediatiimi, joka toimi alkuvuosinaan silloisen Poika Kotiin Oy:n nimissä, on vastannut Ilves.com-verkkosivustosta ja sen sisällöntuotannosta vuodesta 2001 alkaen”.

”Nykyisen ryhmän taustalla ei ole osakeyhtiötä tai yhdistystä. Yhteisö toimii itseohjautuvasti, eli sillä on oma, itse valitsemansa johto ja omat toimintaperiaatteensa. Siihen kuuluu joukko aktiivisia henkilöitä, jotka ovat omasta aloitteestaan halunneet tarjota osaamistaan kannattamalleen seuralle”.

”Mediatiimiin kuuluminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja omaan innostuneisuuteen. Ryhmästä voi erota milloin tahansa ja omaa panostaan voi säädellä elämäntilanteensa, aikataulujensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Tällä hetkellä tiimi kaipaa täydennystä eli uusia, aktiivisia toimijoita”.

”Ilves.com on vuosien varrella toiminut tietynlaisena media-alan harjoittelupaikkana. Osa tiimissä työskennelleistä on sittemmin työllistynyt eri tehtäviin median palveluksessa”.

”Vapaaehtoistyö on yksi suomalaisen urheiluelämän kivijaloista. Ilman sitä moni asia seuroissa jäisi tekemättä ja moni kilpailu järjestämättä. Vapaaehtoistyön vuotuinen arvo urheiluseuroille ja muille järjestöille liikkuu tutkitusti yli 1,5 miljardin euron tasolla. Jokainen tähän työhön oman panoksensa antava ansaitsee kunnioituksen ja hatunnoston”.