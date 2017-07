NHL pyllistää olympialaisille ”omalla maalilla”

Kansainvälisen Jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Kalervo Kummola kommentoi maanantaina YLE:n haastattelussa, ettei toivoa enää ole NHL-pelaajien saamisesta mukaan Pyeongchangin 2018 olympiajääkiekkoon. Vielä toukokuussa korealaiskisajärjestäjät ja IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel elättelivät toivoa, mutta asia ei enää ole edennyt.

Kummolan mukaan NHL-pelaajien olympiamatka kaatui ensi sijaisesti erimielisyyksiin NHL:n ja NHL:n pelaajayhdistyksen NHLPA:n välillä. NHL myös loukkaantui, kun Kansainvälinen Olympiakomitea KOK suhtautui nuivasti pelaajien vakuutusmaksujen kustantamiseen. Kummolan mukaan rahat olisi kerätty vakuutusmaksuihin kuitenkin muualta, eikä asia lopulta ollut rahasta kiinni.

- NHL loukkaantui myös kansainväliseen olympiakomiteaan. Siinä on monta juttua. Tämä tuntuu vähän lapselliseltakin joskus. Mutta näin se vain menee, Kummola totesi YLE:lle.

Osa NHL:n seuraomistajista on vastustanut olympialaisia ihan periaatteesta. He eivät katso saavansa kisoista mitään hyötyä keskittyessään vain Pohjois-Amerikan markkinoihin. Yhdysvalloissa jääkiekko on kieltämättä kääpiö verrattaessa koripalloon, baseballiin tai amerikkalaiseen jalkapalloon, joten työsarkaa kotirintamalla riittää.

Kun valtaosa seuraomistajista vastustaa olympialaisia, joutuu NHL:n toimitusjohtaja Gary Bettman (tittelinä suomeksi myös komissaari) ilmoittamaan, miten huono asia olympialaiset NHL:lle on, vaikka tälle ei olisi perusteita. Palkollinen Bettman puhuu seuraomistajien suulla.

Olympiakisoissa jääkiekko saa enemmän julkisuutta kuin missään muualla ja Yhdysvalloissa olympiajääkiekkoa katsotaan tv:stä tai netistä enemmän kuin NHL-jääkiekkoa. 2018 olympiakisat järjestetään Aasiassa sopivalla aikavyöhykkeellä yli neljälle miljardille ihmisille. Pelaajiensa näkyvyyden osalta NHL tekee lahjakkaasti oman maalin ja Venäjän KHL nauraa räkäisesti saadessaan kaiken hyödyn.

NHL tekee Pohjois-Amerikassa bisnestä noin neljän miljardin dollarin vuosiliikevaihdolla. Palkkatason takia sarjaan hakeutuvat maailman parhaat pelaajat.

Valtaosa NHL-seuroista tuottaa kuitenkin tappiota. Seurojen omistajat ovat jääkiekkotoiminnassa mukana markkinoidakseen muita bisneksiään.

Todennäköisesti NHL:ssä nähdään 2020 jälleen työsulku, koska nykyisiä erimielisyyksiä NHL:n ja NHLPA:n välillä on vaikea ratkaista. Joillekin seuroille yhden kauden pelaamatta jättäminen tulee jopa halvemmaksi kuin kauden pelaaminen.

Kiistaan saataneen ratkaisu 2021, kun bisneksen kannalta rupeaa näyttämään tukalalta ja kaikkien on tultava vastaan. Pelaajien kannalta luvassa lienee joka tapauksessa huonompi sopimus. Nykyinen tilanne pidemmällä aikavälillä kestämätön ja pelaajayhdistyksen on tunnustettava tosiasiat palkkatason osalta.

Olympialaisissa NHL nähtäneen seuraavan kerran 2022 Pekingissä. Kiinalaisjärjestäjät haluavat kisoihinsa maailman parhaat pelaajat, eikä NHL:llä ole houkuttelevan maailman suurimman markkina-alueen edessä varaa pyllistellä.

Jääkiekko on viime kädessä pieni urheilulaji. Suuri laji se on vain kahdeksassa maassa. Yhdysvalloissa lajin suosiota voi verrata lentopallon suosioon Suomessa.

Kilpailu urheilubisneksessä kiristyy ja tulevaisuudessa kyse on siitä, säilyttääkö jääkiekko edes nykyisen suosionsa maailmalla. NHL ei ole yhtä kuin jääkiekko, eikä se edistä edustamansa urheilulajin suosion kehitystä kieltämällä pelaajiaan matkaamasta olympialaisiin.