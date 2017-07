Tylysti selkään, puolalaisjoukkue näytti pelaamisen mallia Ahvenanmaalla

IFK Mariehamnin taival Mestareiden liigan karsinnassa päättynee ensimmäiseen ottelupariin. Legia Varsova voitti keskiviikkona Maarianhaminassa pelatun ensimmäisen osaottelun 3-0.

Joukkueiden taso tuli heti selväksi. Legia teki maalinsa ensimmäisellä puoliajalla. Maalin makuun pääsi myös Legiassa pelaava Suomen maajoukkuemies Kasper Hämäläinen.

Ensi viikolla pelataan Varsovassa vielä toinen osaottelu, joka lienee muodollisuus. Legia Varsova keskittynee säästelemään energiaa. Neljää vierasmaalia ei IFK Mariehamnilta voi pitää realistisena.

Harva toki odotti, että IFK Mariehamnilla olisi otteluparissa mitään jakoa. Legia Varsova on hallitseva Puolan mestari. Viime kaudella joukkue pelasi Mestareiden liigan lohkovaiheessa tasan Real Madridin kanssa ja voitti Sporting Lissabonin.

Suomen ja Puolan mestarijoukkueiden välillä on huima tasoero. Puolan futis on viime vuosina ollut nousussa, mikä on näkynyt myös maan A-maajoukkueen menestyksessä. Viime kesän MM-kisoissa Puola eteni puolivälieriin, joissa taipui sittemmin mestaruuteen edenneelle Portugalille vasta rankkarikisassa.

Enemmän toivoa suomalaisjoukkueilla on Eurooppa-liigassa. HJK kohtaa torstaina Makedonian Tetovossa Shkendijan ja VPS pelaa Kööpenhaminassa Bröndbyä vastaan. Kööpenhaminassa Teemu Pukki ja Paulus Arajuuri pääsevät testailemaan, vapiseeko Vaasan veri.