Valtteri Bottas lähellä jatkoa Mercedeksen kanssa

Valtteri Bottaksen voitto viime sunnuntaina Itävallan F1-kisassa on tietysti parantanut hänen asemiaan jatkosopimusneuvotteluissa Mercedeksen kanssa. On hyvin todennäköistä, että Mercedes tekee Bottaksen kanssa jatkosopimuksen kaudelle 2018.

- Valtteri tulee vahvemmaksi joka kisassa. Hän etenee askel askeleelta keskittyen asioihin, joita voi hallita ja joilla voi tehdä eroa. Ja tulokset puhuvat puolestaan, kommentoi Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff Checkredflagin mukaan.

Mercedeksen nuoria suojatteja, Sauberilla kisaavaa Pascal Wehrleinia ja Force Indialla kisaavaa Esteban Oconia ei ole vähään aikaan pidetty Bottaksen jatkopestin varteenotettavina uhkaajina. Sen sijaan Fernando Alonso on yrittänyt sotkea pakkaa.

Mercedeksen kilpailujohtaja Niki Lauda antaa Alonsolle kuitenkin tylyn viestin.

- En usko, että Ferrari haluaa häntä (Alonsoa) enää takaisin. Hän lähti, kun sopimus oli voimassa ja saman hän teki McLaren-Mercedeksellä. Meidän kuljettajamme tekevät työnsä, joten jos voitamme Hamiltonin ja Bottaksen kanssa, niin miksi tekisimme muutoksia?, Lauda sanoi AS-lehdelle.

Bottaksen jatkosopimuksen pituus riippunee siitä, miten pitkään Mercedes aikoo olla F1:ssä mukana tehdastallina. Entinen F1-talliomistaja Eddie Jordan väittää, että Mercedes saattaisi kauden 2018 jälkeen myydä tallinsa jatkaa siitä eteenpäin vain moottorivalmistajana.

Tällä kaudella kaksi kisaa voittanut Bottas on MM-pisteissä kolmantena. Hän on vain 35 pistettä MM-sarjaa johtavaa Sebastian Vetteliä perässä. Kaudesta on ajamatta vielä 11 kisaa, joten pisteiden valossa Bottaksella on mestaruuteen aivan realistisia mahdollisuuksia.

F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Englannin Silverstonessa.