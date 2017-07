Torstai tarjosi synkän suomalaisen eurofutisillan

Veikkausliigan joukkueiden europelit uhkaavat päättyä jo ensi viikolla. IFK Mariehamn hävisi Mestareiden liigan karsinnassa kotiottelussaan keskiviikkona Legia Varsovalle Ahvenanmaalla 0-3. Torstaina puolestaan HJK ja VPS hävisivät Eurooppa-liigassa.

HJK hävisi Makedonian Tetovossa KF Shkendijalle 1-3. HJK oli ensimmäisellä jaksolla johtanut Ousman Jallown maalilla 1-0. Juuri ennen taukoa Besart Ibraimi tasoitti rangaistuspotkusta 1-1:een ja samainen mies teki toisella puoliajalla vielä kaksi maalia, joista jälkimmäisen rankkarista.

HJK:n Hannu Patronen sai jälkimmäisessä rankkaritilanteessa punaisen kortin. Hän on sivussa ensi torstaina Helsingissä pelattavasta Shkendija-ottelusta.

VPS hävisi Kööpenhaminassa Bröndbylle 0-2. Teemu Pukki vastasi Bröndbyn avausmaalista. Toinen Bröndbyn suomalaispelaaja Paulus Arajuuri istui vaihtopenkillä.

HJK teki Makedoniassa arvokkaan vierasmaalin. HJK menisi jatkoon, jos voittaisi Helsingissä 2-0. Tulos ei ole mahdoton saavutettava, koska vastustajan pelaajamateriaali ei ole HJK:n materiaalia tasokkaampaa.

VPS:n tilanne on vaikeampi. Bröndby on astetta kovempi joukkue ja kahden maalin takaa-ajoasema on tukala lähtökohta.

Mikäli kaikki HJK, VPS ja IFK Mariehamn ovat ensi viikolla ulkona, voi Veikkausliigan seurojen europeliurakkaa luonnehtia pettymykseksi. Tietysti pelaajamateriaalin valossa alisuorittamiseen olisi sortunut vain HJK.