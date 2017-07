Kimi Räikkösen jatko vaakalaudalla: ”Se jää nähtäväksi”

Kimi Räikkösen lähtöä Ferrarilta tämän kauden jälkeen pidetään todennäköisenä. Ferrarin puheenjohtaja Sergio Marchionne kuvaili Räikköstä viime sunnuntaina Itävallassa sanoin ”vähän nahjus”. F1:ssä johtohenkilöt harvoin arvostelevat ajajiaan, joten Marchionnen kommenttia voi pitää hälyttävänä.

Räikkösen sopimus on katkolla vuoden lopussa. Hänen tämän kauden tuloksensa ovat olleet vaatimattomia ja Ferrari saattaa vaihtaa hänet nuorempaan kuskiin, kuten Daniel Ricciardoon, Max Verstappeniin tai Carlos Sainziin. Joku heistä vapautuu kyllä Red Bullilta, kun rahaa ladotaan pöytään tarpeeksi.

Räikkönen myöntää jatkonsa Ferrarilla olevan epävarmaa.

- Se on heistä (Ferrarista) kiinni. Mitä ikinä he päättävätkään, se on heidän ratkaisunsa, Räikkönen sanoi GPUpdate-sivuston mukaan.

Räikkönen palasi Ferrarille 2014. Sopimusta on jatkettu vuosi kerrallaan.

- En tiedä...se jää nähtäväksi. Teidän täytyy kysyä heiltä, mutta minun näkökulmastani tämä on normaali tilanne. Samanlainen kuin viime vuonna, Räikkönen toteaa tilanteestaan.

Räikkönen on ilmaissut haluavansa jatkaa Ferrarilla.

- Tiimi tietää, mitä minä haluan, mutta siitä huolimatta se on heistä kiinni. Minun ainoa tavoitteeni on ajaa mahdollisimman hyvin, muuten en olisi edes täällä. Ei se aina hauskaa ole, kun tuloksia ei tule, mutta tällaista se välillä on. Olen varma, että tulokset vielä tulevat, Räikkönen linjasi.

Räikkönen myöntää, ettei kauden tulostaso tyydytä.

- On selvää, että en ole tyytyväinen tuloksiin, kun katsotaan koko kautta. Sitä ei voi enää muuttaa, Kimi kuittasi.

Mikäli Ferrari ei jatka yhteistyötä Räikkösen kanssa, saattaa hänen uransa F1:ssä päättyä tähän kauteen. Räikkösen entisissä tiimeissä Renaultilla (Lotus) tai McLarenilla olisi paikkoja vapaana, mutta on toinen juttu, uskovatko nämä tiimit enää Räikkösen tuomaan lisäarvoon.

Räikkönen ajoi 2010-11 rallia ja kokeili keväällä 2011 myös NASCAR-sarjaa. Kysyntää Formula ykkösten ulkopuolelta suomalaistähdelle löytyisi varmasti.