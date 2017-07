Leo-Pekka Tähdelle MM-kultaa: ”Olisi voinut pyöräyttää maailmanennätyksenkin”

Leo-Pekka Tähti voitti T54-luokan pyörätuolikelauksessa perjantaina maailmanmestaruuden. MM-kulta tuli Lontoon olympiastadionilla, jolla Tähti 2012 oli voittanut paralympiakultaa.

Tähti voitti uransa 22:nnen arvokisamitalinsa. MM-kulta 100 metrillä oli kolmas vuosien 2011 ja 2013 jälkeen.

- Tällä on iso merkitys. Kaikkien vaikeuksien jälkeen iso juttu voittaa maailmanmestaruus. Toki jäi hampaankoloon, olisi voinut vaikka maailmanennätyksen tuossa pyöräyttää tai ainakin lähelle. Tärkeintä täällä tietysti on sijoitus ja maailmanmestaruus. Mikäs tässä, Tähti sanoi SUL:n tiedotteessa.

Tähti kohtasi loppuosalla yllättävän haasteen kelaustuolinsa kanssa. Aika olisi hänen mukaansa voinut olla parempikin kuin 13,95.

- Selkäremmistä katkesi hitsaus ja se meni poikki, selkäremmi lähti alta pois. Sieltä sitten hävisi yhtäkkiä kaikki tuet. Olin vähän, että mitäs nyt tapahtuu. Onneksi tapahtui sen verran myöhään, pystyin tavallaan menemään pelkällä rullauksella maaliin ja riitti voittoon. Tuntui vaan, että yhtäkkiä lähtee tasapaino. Hyvä, etten kaatunut. Tajusin vaan, että pitää yrittää rullata maaliin asti. Onneksi kiinalainen (toiseksi sijoittunut Kiinan Liu Yang) oli sen verran kaukana, eikä kerennyt saamaan minua kiinni. Aikamoinen juttu, Tähti huokasi.

Tähden seuraava MM-startti on 200 metriä tiistaina.

- Nyt täytyy viedä tuoli hitsaukseen, että saadaan selkäremmi takaisin kiinni. 200 on vähän mysteeri. Tuntuu, että mies on ihan hyvässä kunnossa ja selkeä nousu vire on. Kysymysmerkki on se toinen satanen, miten se tulee. Elimistö tuntuu olevan hyvässä tilassa, hermotus tuntuu käsissä toimivan oikein hyvin. Se on yleensä tiennyt kakkosellekin hyvää. Muutama välipäivä tulee ihan tarpeeseen, pystyy kyynärpäätäkin vähän huoltamaan, Tähti sanoi.