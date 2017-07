Rallilegenda Timo Salonen menetti ennätyksensä: "Perhanan Lööppi"

Timo Salonen voitti rallin maailmanmestaruuden vuonna 1985, ja varmisti tittelinsä jo Jyväskylässä, kun kaudesta oli ajamatta vielä kolme osakilpailua. Samana vuonna mies tekaisi myös ennätyksen, joka kesti ajan hammasta todella pitkään.

Salonen, 65, vieraili Sastamalassa ajetussa Autoglym-rallissa Peugeot 207 S2000 -auton ratissa, ja viihdytti yleisöä ajamalla kaksi erikoiskoetta tuhansien katsojien edessä.

Kilpailukeskushotellikin Ellivuoressa tuntui heti tutulta.

- Täällä yövyimme harjoitteluaikana muutaman yön. Se oli silloin vuosi 1986. Tuo EK2/5 oli silloin ainakin osittain Jyväskylän reitillä, Salonen muistelee.

Vielä Salosen aktiiviaikana Suomen MM-rallia harjoiteltiin vähintään kahden viikon ajan. Se tarkoitti varsin intensiivistä tutustumista reittiin, joka sisälsi myös haastavia yöerikoiskokeita.

- Olihan se hienoa aikaa nuorena ajaa kilpaa. Jyväskylä oli aina kisana kauden kohokohta. Tarkistimme yöllä ajettavien erikoiskokeiden nuotteja vielä pimeällä, koska saattoi olla, ettei päivällä huomannut kaikkia piilohyppyjä. Auton valoissa ne näki sitten eri tavalla, ja niitä tuli sitten lisäiltyä nuotteihin.

- Silloin erikoiskokeitakin oli yli 50 - taisi olla parhaimmillaan 54. En ikinä ajanut niitä muistista, vaan aina nuotista.

Heti mestariksi

Ensimmäisen MM-osakilpailuvoittonsa Salonen ajoi jo vuonna 1977 Kanadassa, yhdessä lauantainakin kyydissä olleen Jaakko Markkulan kartturoimana. Vierähti kuitenkin monta vuotta takavetoisen auton ratissa ennen kuin Salonen sai ohjastettavakseen Peugeot 205 T16 -auton, B-ryhmän hirmun, jolla mies ajoi maailmanmestaruuteen heti ensimmäisellä kaudella.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Salosen piti kosiskella katsojia vastaavalla autolla myös Sastamalassa.

- “Pösöllä” voittohana aukesi sitten heti. Koetimme saada tähänkin kisaan sellaisen auton. Meillä oli jo hyvä raha olemassa sitä varten sponsorilta, mutta eivät he sitten halunneet antaa autoa Suomen soralle, koska sellaiset autot maksavat “millin” kappale. Tiet täällä ovat kuin asfalttia, mutta he pelkäsivät auton ruttaantuvan täällä, jos alustakin on vähän loppu valmiiksi.

Nykyisellään Salonen seuraa rallia huomattavan vähän. Lauantaina juttuseuraksi liittyi kuitenkin Thierry Neuville, joka oli samaisessa kilpailussa testaamassa ajokkiaan tulevaa Suomen MM-rallia varten.

- Kovaa taisteluahan se on. Seuraan rallia enää oikeastaan vain sen, mitä lehdistä osuu käteen. Tapasin Neuvillen täällä, ja juttelimme. Kyllä hän pätevältä kuljettajalta vaikuttaa. Ei noita kisoja helpolla voiteta, ja onhan Hyundai aika hyvä auto myös.

Jari-Matti Latvalan ja muiden suomalaiskuljettajien hyvistä yrityksistä huolimatta maailmanmestaruutta ei ole maahamme saatu. Salosen aikakaudella mestaruus oli - jos ei aivan joka vuoden saalis - lähes arkipäivää suomalaisille.

- Silloin 1980-luvulla niitä tuli putkeen. Nyt on 15 vuotta mennyt edellisestä suomalaismestaruudesta, eikä ole yhtään varmaa, tuleeko sitä tänäkään vuonna. Mahkuja toki on, kyllä sen sitten syksyllä rupeaa näkemään, miten käy.

Entäs se ennätys? Se oli todellakin Salosen nimissä aina vuoteen 2005, jolloin Sebastien Loeb voitti yhden kauden aikana peräti kuusi osakilpailua peräjälkeen Salosen viittä vastaan.

- Perhanan “Lööppi” kun meni sen rikkomaan. Kestihän se kuitenkin 20 vuotta, Salonen iloitsi.