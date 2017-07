HIFK on surkeassa jamassa

HIFK:n faneille tarjottiin maanantaina tuskaisa jalkapalloilta. KuPS voitti Helsingissä 4-1.

HIFK:n hyökkäyspeli oli luvalla sanoen surkeaa. KuPSin prässipelin kanssa HIFK:lla oli valtavia vaikeuksia.

- Täytyy onnitella KuPSia. Pahin vastustaja mitä vastaan ollaan tällä kaudella pelattu. Ensimmäisellä puoliajalla ei päästy peliin mukaan ja se johtui siitä, että KuPS oli vahva. Todella hyvä esitys heiltä. Olimme selkeästi askeleen jäljessä ensimmäisellä puoliajalla. Toisella puoliajalla saimme vähän enemmän aikaan, kun KuPS hieman nosti jalkaa kaasulta, HIFK:n valmentaja Antti Muurinen kommentoi seuran verkkosivuilla.

HIFK on sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. On HIFK:n onni, että jumbosijalla oleva JJK ei kykene haastamaan pääsarjatasolla muita joukkueita.

- Tarvitsisimme voittoja. Täytyy sanoa, että valmentajana on kova homma pitää pelaajien mieliala korkealla, että seuraavassa pelissä voimme pelata paremmin, Muurinen kommentoi HIFK:n tilannetta.

HIFK joutuisi toiseksi viimeiseksi jäädessään karsimaan sarjapaikastaan. Ykkösen kärkijoukkueet pystyvät kyllä haastamaan HIFK:n.

KuPSin valmentajalle Jani Honkavaaralle HIFK:n fanit antoivat maanantaina kannustusta. Tasan vuosi sitten Honkavaara sai HIFK:sta potkut. Sen jälkeen HIFK-fanit ovat huudelleet Honkavaaran nimeä ja tehneet selväksi, ettei Honkavaaran erottaminen ollut heistä oikea ratkaisu.

Honkavaara on onnistunut Kuopiossa hyvin. KuPS on sarjataulukossa neljäntenä. Kakkospaikkaan on vain neljä pistettä.