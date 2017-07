Suomen MM-yleisurheilujoukkue uhkaa jäädä historian pienimmäksi

Yleisurheilun MM-kisat järjestetään Lontoon vuoden 2012 olympianäyttämöllä 4.-13. elokuuta. Tulevana viikonloppuna Seinäjoella järjestettävät Kalevan kisat ovat viimeisiä näytönpaikkoja MM-matkaa varten.

Suomen joukkueeseen on valittu toistaiseksi kymmenen urheilijaa. Mikäli lisävalintoja ei tule, olisi MM-joukkue Suomen historian pienin. Pohjanoteeraus MM-tasolla tehtiin 2013 Moskovassa, missä tositoimiin pääsi 11 suomalaisyleisurheilijaa.

MM-kisoihin suomalaisista on valittu keihäänheittäjä Tero Pitkämäki, kolmiloikkaajat Simo Lipsanen ja Kristiina Mäkelä, kävelijät Aku Partanen, Jarkko Kinnunen ja Aleksi Ojala, seiväshyppääjät Minna Nikkanen ja Wilma Murto, maratoonari Anne-Mari Hyryläinen sekä estejuoksija Camilla Richardsson.

Jos näyttöjen takaraja olisi nyt, täydentyisi Suomen joukkue kolmella urheilijalla. Pituushyppääjä Arttu Pajulahti, moukarinheittäjä David Söderberg sekä korkeushyppääjä Linda Sandblom eivät ole ylittäneet Lontoon MM-kisojen tulosrajaa, mutta mahtuvat maailmanlistalla 32 parhaan joukkoon. On mahdollista, että kaikki kolme putoavat vielä 32 joukon huonommalle puolelle.

Miesten keihäässä Suomella on ollut arvokisoihin perinteisesti ylitarjontaa. Nyt tilanne on kääntynyt alitarjonnan puolelle. Antti Ruuskanen jättää MM-Lontoon väliin ja Ari Mannio on vahvistanut, ettei ole mukana Kalevan kisoissa.

MM-rajan suomalaisista on ylittänyt vain Tero Pitkämäki. 80 metrin haamurajan on Pitkämäen lisäksi rikkonut nuori Oliver Helander, mutta hänen paras kaarensa 80,04 ei vielä riitä MM-matkaan.

Suomella on useita lupaavia nuoria yleisurheilijoita, mutta kansainvälinen taso on todella kova, eikä Suomi viime vuosina ole asemiaan juuri parantanut. Vaikka Moskovan kisojen 11 urheilijan määrä ehkä ylitetäänkin, on Pitkämäki joka tapauksessa Suomen ainoa realistinen mitalitoivo.