Shokkiuutinen: Juhani Tamminen ei jatka MTV:llä

MTV tiedotti perjantaina, ettei Juhani ”Tami” Tamminen jatka sen lähetysten jääkiekkoasiantuntijana. MTV haluaa uudistaa sisältöjään.

- Tami on ainutlaatuinen kiekkopersoona. Hän on ollut huippukiekossa mukana 50 vuotta eri rooleissa, ja intohimo lajia kohtaan on edelleen tapissa. Tamin panos kiekkosisällöissämme on ollut keskeinen. Nyt on kuitenkin aika uudistaa konseptia ja tekijäkaartia, MTV:n urheiluohjelmien päällikkö Markus Autero kertoi tiedotteessa.

Tamminen on saanut leipänsä jääkiekosta yli 40 vuoden ajan. Pelaajauransa jälkeen hän toimi media-asiantuntijana jo 1983 ja on tehnyt mediahommia säännöllisesti valmennushommiensa ohessa.

Ensin Tami tuli tutuksi vakavampana tv-persoonana. Huumoria hänen rooliinsa alkoi tulla MM-kisalähetyksissä YLE:llä 2000-luvulla.

Vuonna 2012 MM-jääkiekko siirtyi MTV:n kanaville. Tamikin koki renessanssin, kun hänestä lanseerattiin värikkäästi pukeutuva Don Tami-hahmo.

Viime vuosina Tami on jakanut mielipiteitä niin Don Tami-hahmon kuin asiantuntijakommenttiensa osalta. Tami on ihastuttanut ja vihastuttanut, mutta hänet on mielletty myös kiinteäksi osaksi miljoonakatsojalukuja Suomessa rikkovissa jääkiekon MM-kisoissa.

Tamia ei voi korvata uudella Tamilla. Tarvitaan uusi konsepti.

Vaikka yhteistyö MTV:n kanssa päättyy, ei Tami ole jättämässä jääkiekkoa. Don Tami jatkaa ainakin Facebook-sivuilla ja mahdollisesti muuallakin.