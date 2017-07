Petteri Koposen poisjäänti olisi Susijengille jättimäinen takaisku

Suomen miesten koripallomaajoukkue on aloittanut harjoitusleirin elo-syyskuun vaihteessa alkaviin EM-kotikisoihin. Petteri Koponen ei ole pallollisissa harjoituksissa kuitenkaan mukana toistaiseksi. Hän toipuu yhä viime keväänä FC Barcelonan pudotuspeleissä saamastaan vammasta.

Koposen kuntoutuminen on edennyt suunnitelmien mukaan, mutta yläkroppa on yhä koripallon osalta ”käyttökiellossa”. Toipumiselle täyteen pelikuntoon ei vielä voida antaa aikaennustetta.

Koponen haluaisi olla EM-kisoissa huippukunnossa. Aikaa kisoihin on vielä viitisen viikkoa. Koposen tapauksessa kyse on myös siitä, että hän haluaa päästä kuntoon.

Vaikka koripallo on joukkuepeli, ei Koposen panosta voi vähätellä Suomen maajoukkueen tämän vuosikymmenen menestyksissä. Koponen on kiistatta yksi parhaista Euroopan sarjoissa pelaavista pelintekijöistä. NBA on jäänyt Koposelta kokematta, koska Euroopasta on tullut parempia sopimusehtoja.

Koripallopelissä pelintekijän rooli on huomattava. Kaukoheittovoimaan ja liikkuvuuteen perustuvassa Suomen pelitavassa Koposen rooli on sitäkin tärkeämpi.

Jos Koponen ei pelaisi EM-kisoissa, olisi se Suomen joukkueelle musertava takaisku. Islanti olisi varmasti voitettavissa ilman Kopostakin, mutta Puolan, Ranskan, Slovenian ja Kreikan kaltaisten huippumaiden kaataminen olisi jo todella kova haaste.

Helsingin lohkosta neljä parasta etenee jatkopeleihin Istanbuliin. Suomen on pakko voittaa ainakin yksi lohkonsa neljästä huippumaasta.