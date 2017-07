Salibandylle hieno näytönpaikka, medialla outo asenne

Olympiakisoihin kuulumattomien urheilulajien suurtapahtuma World Games järjestetään olympiakisojen tapaan neljän vuoden välein. Tällä viikolla Puolan Wroclawissa alkaneessa World Games -tapahtumassa on mukana 3520 urheilijaa 111 eri maasta. He kisaavat yli 40 eri lajissa.

Suomessa World Games -tapahtuma sai julkisuutta viimeksi 1997, kun tapahtuma järjestettiin Lahdessa. Silloin piti valmistautua 2006 talviolympiakisoihin ja YLE:kin televisioi World Gamesia näyttävästi. Lahden tapahtuma oli kuitenkin taloudellinen fiasko.

Lahden ja Wroclawin kisojen välillä World Games on järjestetty Akitassa, Duisburgissa, Kaohsiungissa ja Calissa. Suomessa niitä tapahtumia ei ole edes huomannut.

Nyt World Games saa julkisuutta salibandyn ansiosta. Lajin maailmanmestari Suomi on mukana World Gamesin salibandyturnauksessa.

Helsingin Sanomat ei näyttänyt arvostavan salibandyn World Games -arvoa. Hesari otsikoi pilkalliseltakin kuulostavaan sävyyn salibandyn pääsevän mukaan samoihin kisoihin köydenvedon kanssa.

Hesarissa olisi voitu mainita, että World Gamesissa on mukana merkittäviä urheilulajeja, kuten baseball ja softball, kilpatanssi, keilailu, voimanosto, suunnistus, rugby, squash, biljardi ja karate. Salibandy pääsee ihan oikeasti mukaan suurten lajien joukkoon.

Salibandy on maailmalla hyvin pieni urheilulaji ja World Games on yksi askel eteenpäin. Olympiakelpoisuuteen salibandylla on toki valtavan pitkä matka. Lajin kärki on todella kapea ja Suomi sekä Ruotsi ovat valitettavan ylivoimaisia. Vain Tshekillä ja Sveitsillä on saumaa haastaa kahta kärkimaata.

World Gamesissa on mukana muitakin suomalaisurheilijoita kuin salibandypelaajia. Suomalaisia osallistuu Wroclawissa jousiammuntaan, muaythaihin, räpyläuintiin, sisäsoutuun, suunnistukseen, squashiin, vesihiihtoon ja voimanostoon.