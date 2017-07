Fanit jaksavat kannustaa HIFK:ta

Futis-HIFK:n tilanne ei näytä kehuttavalta. Joukkue on viimeisessä 13 ottelussaan saavuttanut vain yhden voiton ja sekin tuli sarjan selkeästi heikointa joukkuetta JJK:ta vastaan.

Lauantaina HIFK vieraili Ahvenanmaalla. Siellä tuloksena oli 1-1 -tasapeli nöyryyttävästä Puolan europelireissusta (tappio Legia Varsovalle 0-6) toipuvaa IFK Mariehamnia vastaan.

Jälleen kerran HIFK menetti johtoasemansa.

- Peli oli hyvin kaksijakoinen. Mielestäni olimme ensimmäisellä puoliajalla hivenen parempi. Meillä oli siinä 2-3 mahdollisuutta saada tehtyä lisämaali. Toisella puoliajalla Maarianhamina oli vahvempi ja he olisivat myöskin voineet voittaa pelin. Hyvin tasainen ottelu ja tasapeli oli varmasti tänään oikeutettu lopputulos, HIFK:n päävalmentaja Antti Muurinen sanoi ottelun lehdistötilaisuudessa.

Muurinen muisti kiittää myös HIFK:n fanijoukko Stadin Kingejä, joita oli paikalla noin 300.

- Hienoa kannustusta ja mukana elämistä. Joidenkin tietojen mukaan heitä olisi ollut yli 350. Tämä on ehdottomasti meidän vahvuus, että fanit ovat näin fantastisia. Se on iso asia meille, Muurinen kehui.

HIFK:n faneja on kehuttu Veikkausliigan parhaiksi, vaikka Stadin derbyissä on toisinaan sattunut muutaman häirikön toimesta ylilyöntejä. HIFK:n pelilliset esitykset ovat olleet masentavaa seurattavaa, mutta fanit jaksavat kannustaa joukkuettaan, mikä on ihailtavaa.

HIFK on sarjassa toiseksi viimeisenä. Ero jumbo-JJK:hon kasvoi seitsemään pisteeseen.

FC Lahti jatkaa sarjassa kolmantena pelattuaan 2-2 -tasapelin Kuopiossa KuPSia vastaan. Tosin tunnelma Lahden leirissä oli pettynyt joukkueen menetettyä kahden maalin johtoasemansa.

Turussa FC Inter ja Ilves pelasivat tasan 1-1. Ilves jatkaa sarjassa kuudentena ja Inter seitsemäntenä.