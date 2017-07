HJK toipui europettymyksestään, yleisömäärä hämmästytti

Sarjakärki HJK voitti jalkapallon Veikkausliigassa sunnuntaina PS Kemin 3-1. Ennen ottelua HJK:lla oli vain kaksi päivää aikaa toipua henkisesti Eurooppa-liigan karsintojen tappion tuottamasta pettymyksestä, mutta joukkue sai riittävän latauksen päälle sunnuntaiksi.

Myöskin Eurooppa-liigan karsinnassa viime torstaina tipahtanut VPS jäi Vaasassa 1-1 -tasapeliin sarjajumbo JJK:n kanssa. Sarjakakkosena oleva VPS on nyt kahdeksan pistettä HJK:ta perässä.

- Emme ole ollenkaan tyytyväisiä. Tämä oli yksi huonoimmista peleistämme pitkään aikaan. Syöttötyöskentely ja ihan perustekeminen oli heikkoa koko ottelun ajan. Aloitimme hyvin ja peli oli hallinnassamme pitkän jakson, mutta sitten tuli mieleen Inter-peli, kun päästimme vastustajan mukaan omalla huonolla tekemisellämme. Luovuimme pallosta helposti ja luvattoman usein, VPS:n päävalmentaja Petri Vuorinen harmitteli seuransa verkkosivuilla.

Kaudesta on pelaamatta vielä 15 kierrosta, mutta VPS:llä on kova haaste kuroa HJK:n etumatkaa umpeen. HJK on tällä kaudella hävinnyt vain yhden pelin kärkijoukkueen maalieron ollessa hurja 41-9.

Kolmannessa sunnuntain ottelussa SJK voitti Rovaniemellä RoPSin 2-1. Voitto oli SJK:lle nyt kolmas putkeen Veikkausliigassa, joten uuden valmentajan Manuel Rocan opit näyttävät purevan.

Rovaniemellä katsojia oli 2356 ja Vaasassa 2422. Seurojen yleisökeskiarvoihin nähden lukuja voi pitää hyvinä.

Helsingissä HJK:n ja PS Kemin ottelun yleisömäärä oli 2912. Se oli pienin katsojamäärä HJK:n peleissä tällä kaudella toistaiseksi.

Lukemaa selittää tietysti kesälomakausi sekä europelien läheisyys, mutta olisi uskonut, että kauniina kesäiltana väki olisi löytänyt jalkapallokatsomoon paremmin.