Haastattelussa Jari-Matti Latvala: Uskoo yhä mestaruusmahdollisuuksiinsa

Jyväskylän MM-ralli ajetaan tällä viikolla. Suomalaisten ykköstoivo on viime vuosien tapaan Jari-Matti Latvala, joka tarvitsisi voiton taistellakseen vielä mestaruudesta. MM-sarjaa johtavasta Sebastien Ogierista Latvala on jäänyt 48 pistettä.

Sport Content tenttasi Latvalaa Jyväskylän odotuksista ja muustakin. Seuraavassa Latvana vastaukset.

1) Onko tämä viimeinen mahdollisuutesi kotikisan voittoon?

- Ei, kyllä me tähtäämme siihen, että autollamme pystyy myös tulevaisuudessa taistelemaan voitosta kotirallissa.

2) Onko MM-taistelu lipumassa jo käsistäsi?

- Ei välttämättä. Sarjaa johtaa Sébastien Ogier, jota hiillostaa Thierry Neuville. Lisäksi Ott Tänak ajaa hyvin. Tilanteet voivat muuttua, mitään ei ole vielä kiveen hakattu.

3) Kaipaatko aikoja Volkswagenin tiimissä?

- Jos rehellisiä ollaan, niin en. Olen tosi tyytyväinen omaan tiimiini tällä hetkellä.

4) Mitä annettavaa sinulla on vielä rallin MM-sarjalle ja Toyotan tiimille?

- Töitä ja kehittämistä. Unelmani on yhä maailmanmestaruudessa, ja toinen juttu olisi myös tulevaisuudessa voittaa merkkimestaruus tiimille.

5) Keskeytys Puolassa tuli erittäin pahaan saumaan.

- Tuli, joo. Ei olisi tarvinnut sitä tulla. Nyt on ihan eri tilanne lähteä Neste Ralliin, mutta se on motorsporttia.

6) Et anna tallikavereidesi hyppiä silmillesi kotikisassa.

- Sanotaanko, että kyseessä on tärkeä kisa, totta kai. Olen kuitenkin ihan varma, että tallikaverini tulevat myös olemaan korkealla tuloksissa. Kokemusta minulla on heitä enemmän, se on vahva elementti. Toivottavasti muutkin Toyotat ovat kärkikamppailussa mukana.

7) Voittaminen Jyväskylässä vaatii aivojen jättämistä naulaan.

- Tietyllä tavalla, joo, mutta ei täysin. Siellä on jaksoja, joilla on kiviä, eikä voi lähteä hullun lailla leikkaamaan mutkia. Järki täytyy pitää päässä, ettei auto karkaa käsistä ja tule yliajamista.

8) Ruotsin MM-rallin voitto lupaili hienoja aikoja, mutta lupasiko liikaa?

- Tuloksellisesti se ehkä lupasi liikoja. Tiesimme kuitenkin sisäisesti, että haasteita tulee olemaan etenkin korkean ilmanalan ralleissa. Pääsin ajamaan testiä soralla vain päivän. Sorakisat tulivat liian nopeasti. Olisi pitänyt päästä ajamaan enemmän testiä.

9) Siviilielämän houkutukset alkavat jo ajaa ralliurasi edelle.

- Eiii, se vaan tasapainottaa elämää.

10) Olet tehnyt tällä kaudella vähemmän ajovirheitä kuin koskaan aiemmin. Mistä tämä johtuu?

- Ehkä mäkin olen oppinut jotain näiden vuosien varrella.