Mercedekseltä kova ratkaisu, autourheilu murroksessa

Autonvalmistaja Mercedes kohautti maanantaina päätöksellään ilmoitettuaan vetäytyvänsä Saksan vakioautosarja DTM:stä kauden 2018 jälkeen. DTM on vuosikaudet ollut tärkeä osa Mercedeksen moottoriurheilutoiminnan imagoa. Saksassa DTM-fanit ovat ottaneet päätöksen shokkina.

Kaudesta 2018-19 eteenpäin Mercedes kilpailee sähköautosarja Formula E:ssä. Mercedeksen omistaja Daimler-konserni aikoo tulevina vuosina panostaa sähköautoteollisuuteen paljon ja näkee Formula E:n erinomaisena kehitysympäristönä.

Formula E saa Mercedeksen mukaantulosta tietysti merkittävästi nostetta. Sarjaa on ajettu ympäri maailmaa jo muutamien vuosien ajan ja siinä on ollut mukana useita entisiä F1-kuskeja, mutta näkyvyys on jäänyt vielä vaatimattomaksi. Tappiota Formula E on tehnyt kymmenien miljoonien edestä.

Mercedeksen päätös vaihtaa suosittu katuautosarja sähköautosarjaan on moottoriurheilun tulevaisuuden kannalta merkittävä ratkaisu. Autonvalmistajat panostavat autourheiluun kehittääkseen teknologiaansa ja nyt otetaan iso askel sähköautojen suuntaan. Todennäköisesti muitakin isoja valmistajia seuraa Formula E:hen Mercedeksen perässä.

Formula ykkösissä Mercedes on sitoutunut olemaan mukana vuoteen 2020 saakka. Jatko sen jälkeen on epävarmaa.

Mercedeksen jatkopäätös riippunee autoteollisuuden kehitysnäkymistä, jotka vaikuttavat myös Formula ykkösten tulevaisuuteen. Sähköautojen yleistyminen tulee mullistamaan autoteollisuutta ja myös autourheilua.