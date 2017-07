Jyväskylässä monta jännittävää suomalaisasiaa

Jyväskylän MM-ralli starttaa torstai-iltana Harjun erikoiskokeella. Sunnuntaina päättyvässä kisassa ajetaan kaikkiaan 25 erikoiskoetta, joista perjantaina peräti 12. Lauantaina ohjelmassa on kahdeksan ja sunnuntaina neljä ek:ta.

Jari-Matti Latvala on käytännössä pakkovoiton edessä. Jos hän ei voita kisaa, tai ero Sebastien Ogieriin sekä Thierry Neuvilleen ei merkittävämmin kuroudu, voinee Latvala heittää mestaruushaaveilleen hyvästit.

Jyväskylässä aiemmin 2010, 2014 ja 2015 voittanut Latvala on jäänyt MM-sarjaa johtavasta Ogierista 48 pistettä. Neuvilleenkin on matkaa 37 pistettä. Jyväskylän jälkeen ajamatta kaudesta on enää neljä kisaa.

Suomalaisittain mielenkiinto ei rajoitu Jyväskylässä kuitenkaan Latvalaan. Jännityksellä odotetaan suurten suomalaislupausten Esapekka Lapin ja Teemu Sunisen esityksiä.

Sekä Lappi että Suninen ovat esiintyneet tällä kaudella edukseen. Molemmat ovat yltäneet MM-rallissa erikoiskoevoittoihin.

Pelissä nuoremmilla suomalaisilla ovat myös ensi kauden tallipaikat. Lappi saanee luottoa Toyotalla ensi kaudellakin. Suninen, joka kisaa Jyväskylässä M Sportin Fordilla, metsästää isompaa sopimusta ja Jyväskylä on tietysti hyvin tärkeän näytönpaikka.

Juho Hänninen on toisenlaisessa tilanteessa. Hänen kautensa Toyotalla on sujunut mollivoittoisesti ja huhutaan, että Ott Tänak tulisi ensi vuonna hänen tilalleen.

Hyvällä näytöllä Jyväskylässä Hänninen parantaisi osakkeitaan. Jos kunnon tulosta ei tule, voi Hännisen tilannetta pitää huolestuttavana.

Volkswagenin poistumisen myötä rallin MM-sarja on tasoittunut. Ogierin ja Latvalan lisäksi voittajasuosikkeina Jyväskylän kisaan lähtevät Tänak ja Neuville.

Rallin MM-sarjaa ei enää voi pitää näivettyneenä. Jyväskylässä ainoa miinus on, ettei superlupaavaa Harri Rovanperää vielä nähdä tositoimissa.