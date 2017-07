Kimi Räikkönen tykitti eturiviin, pieni virhe maksoi paalun

Unkarin F1-kisan aika-ajot olivat Ferrarin hallintaa. Sebastian Vettel ajoi paalulle ja Kimi Räikkönen toiseen ruutuun.

Räikkösellä oli sauma paalullekin, mutta pieni virhe kostautui.

- Heitin sen (paalupaikan) pois shikaanissa, mutta aika oli riittävä kakkostilaan. Tuntui aika mukavalta tänään. Auto toimi hyvin, Räikkönen kommentoi F1:n tv-haastattelussa.

Autoonsa Räikkönen oli kuitenkin tyytyväinen.

- Tänään olemme olleet tyytyväisiä asioihin. Olemme tyytyväisiä siihen, kuinka asiat ovat edenneet toistaiseksi. Mutta huomenna tulee olemaan vaikeaa, joten pitää jatkaa samaan malliin, Räikkönen totesi.

Rataennätyksen kellottanut Vettel tietenkin ylisti autoaan.

- Auto on ollut aivan loistava koko päivän ajan. Saamalla se alleen oikeassa ympäristössä auringonpaisteessa ihmisten ympärillä, niin siitä kaikessa on kysymys. Olen todella tyytyväinen siitä, missä olemme tiiminä. Kiitos kannustuksesta. Odotamme innolla huomista, Vettel hehkutti F1:n tv-haastattelussa.

Ferrarilla ei ole voitettu toukokuun lopulla ajetun Monacon kisan jälkeen ja Vettel johtaa MM-sarjaa enää yhdellä pisteellä. Unkarissa asioita ei Vettelin mukaan tehty kuitenkaan eri lailla.

- Menemme koko ajan täysillä. Niin olemme tehneet koko ajan ja tulemme tekemään. Se on ainoa tapa menestyä, Vettel sanoi.

Mercedes oli takamatkalla. Valtteri Bottas oli aika-ajoissa kolmas ja Lewis Hamilton neljäs.

- Ferrari oli etulyöntiasemassa. Heillä meni kaikki tänään hyvin. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu huomenna, Bottas kommentoi F1:n tv-haastattelussa.

Bottaksen mukaan Unkarin kaltaiset hitaammat radat suosivat Ferrarin autoa.

- Kyllä, näyttäisi että he ovat nopeampia. Selvästikään emme suoriudu niin hyvin kuin haluaisimme, mutta kisa on pitkä ja kaikki on mahdollista, Bottas sanoi.

Startti ratkaisee Unkarissa paljon. Hungaroringin radalla on hyvin vähän ohituspaikkoja ja startin mokaaminen voi tulla todella kalliiksi.

Red Bull saattaisi hyvillä starteillaan sotkea pakkaa. Aika-ajoissa viidenneksi sijoittunut Max Verstappen ja kuudenneksi sijoittunut Daniel Ricciardo ovat Unkarissa haastaneet Ferraria ja Mersua tasaisemmin.

Unkarin Grand Prix, aika-ajotulokset:

1. Sebastian Vettel Ferrari 1.16.276

2. Kimi Räikkönen Ferrari 1.16.444

3. Valtteri Bottas Mercedes 1.16.530

4. Lewis Hamilton Mercedes 1.16.693

5. Max Verstappen Red Bull 1.16.697

6. Daniel Ricciardo Red Bull 1.16.818

7. Nico Hülkenberg Renault 1.17.468

8. Fernando Alonso McLaren 1.17.549

9. Stoffel Vandoorne McLaren 1.17.894

10. Carlos Sainz Toro Rosso 1.18.311

11. Jolyon Palmer Renault 1.18.415

12. Esteban Ocon Force India 1.18.495

13. Daniil Kvyat Toro Rosso 1.18.538

14. Sergio Perez Force India 1.18.639

15. Romain Grosjean Haas 1.18.771

16. Kevin Magnussen Haas 1.19.095

17. Lance Stroll Williams 1.19.102

18. Pascal Wehrlein Sauber 1.19.839

19. Paul di Resta Williams 1.19.868

20. Marcus Ericsson Sauber 1.19.972