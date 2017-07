Hirveä pettymys Jari-Matti Latvalalle: ” Sinne jäi valitettavasti pätkän varrelle”

Jari-Matti Latvala avasi Jyväskylän MM-rallin lauantain osuuden hurjasti. Hän nousi kisan kärkeen tallikaverinsa Esapekka Lapin edelle ja näytti kaasuttelevan suvereeniin voittoon. 19. erikoiskokeella Latvalan Toyota sammui kuitenkin teknisen vian takia.

Latvala oli raivoissaan. Hän antoi kirosanojen kuulua.

Pettymys oli todella raju Toyotan tiimillekin.

- Vauhti loppui joo. Sinne jäi valitettavasti pätkän varrelle. Meillä ei kuitenkaan vielä ole todellakaan mitään sen tarkempaa tietoa. Pojat vain ehtivät ilmoittamaan, että auto hyytyi keskelle suoraa. Ennen kuin saamme dataa sieltä ja auton tänne, niin en halua lähteä kommentoimaan asiaa millään puutteellisilla tiedoilla, Toyotan urheilutoimenjohtaja Jarmo Lehtinen sanoi Toyotan pilttuussa lauantaina.

Lehtinen tuntee kuljettajien tuskan. Latvala olisi Jyskälän voitolla noussut tosissaan taistelemaan vielä maailmanmestaruudesta. Mahdollista se toki on vieläkin, mutta vaikeaksi se menee. Toyota pystyi vähän kommunikoimaan kuljettajien kanssa tilanteen jälkeen. Tunnelmia ei tarvitse arvailla.

- Sen jokainen varmaa näkee sitten siltä videolta, kun se joskus julkaistaan. Itse olen ollut samassa tilanteessa, niin voin kertoa, että se ei ole ihan painokelpoista tekstiä, mitä sieltä tulee, Lehtinen manasi.

Kuinka kova isku tämä oli Toyotalle?

- Kova, Lehtinen tyytyi toteamaan.

Latvalan keskeytys palautti Lapin kisan kärkeen. Lappi ei kuitenkaan jaksanut iloita.

- Tunnelmani ovat ristiriitaiset. En ole koskaan ollut näin pettynyt rallin kärjessä. Se on osa lajia. Olen niin pettynyt Jarin ja koko tiimin puolesta, mutta niin se vain menee, kommentoi Lappi MM-rallin tiedotteessa.

Yötauolla Lappi johtaa kisaa 49,1 sekunnilla.

- Meidän on selviydyttävä maaliin saakka. Tämä on mennyt kuin saduissa, mutta meidän on pidettävä rytmi, vaikka kovaa painetta ei olekaan. On pystyttävä välttämään virheet, kun emme paina täysillä. Meidän on saatava harjoitusta tulevaa varten, Lappi sanoi.

Nuori Ford-kuski Teemu Suninen on toisena ja Juho Hänninen varmistaa suomalaisten kolmoisjohdon. Hänninen on 4,3 sekuntia Sunista perässä.

Kisan neljä viimeistä erikoiskoetta ajetaan sunnuntaina. Latvala päässee ajamaan ylimääräisistä MM-pisteistä vielä superrallisäännöllä, mutta se tuskin häntä paljoa lohduttaa.