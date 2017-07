Jyväskylän viime vuoden voittaja: "Olen hieman hukassa"

Kris Meeke on turhautunut mies. Jyväskylän viime vuoden ykköstila on kaukainen uni vain, sillä pohjoisirlantilainen on ollut kaukana vauhdista, jota häneltä on totuttu näkemään.

Suomen MM-ralli on ollut Kris Meekelle puhdasta tervanjuontia. Viimevuotinen voittaja ei ole saanut Citroeniaan haluttuun lentoon, eikä pohjoisirlantilainen ole voinut kuin ihmetellä, minne vauhti katosi.

On totta, että Meeke on virheherkkä kuljettaja, mutta vastapainoksi hän on tarjonnut reipasta ja ripeää otetta, jota häneltä ei ole kuitenkaan Keski-Suomessa nähty. Mies itsekään ei voinut kuin kohautella hartioitaan syitä pohtiessaan.

- Olen hieman hukassa, mutta kuva alkaa rakentua. Meidän pitää vain pysyä yhdessä ja tehdä töitä, Meeke huokaili.

Citroenin tiimille kuluva kausi on muiltakin osin ollut erittäin takkuinen. Meksikossa Meeke vielä juhli osittain onnekastakin voittoaan, mutta sen jälkeen musteni. Mikään ei tuntunut tehoavan, eikä tien leveyskään aina riittänyt, kun Meeke laittoi tuulemaan.

Lauantain erikoiskokeet olivat Meekelle viime vuonna ratkaisunpaikka kohti voittoa, mutta tällä kertaa kävi toisin. Eroa kärkeen tuli hetki hetkeltä lisää ja kuljettaja vain ärsyyntyi lisää.

- Suomen ja Ouninpohjan tyyppiseen tiehen meillä ei ole tällä hetkellä mitään, mikä toimisi. Siltä se tuntuu, ja Craig (tallikaveri Breen) on myös samaa mieltä.

Ensimmäistä kertaa Meeke oli kuitenkin valmis spekuloimaan edes hieman ongelmien syyllä.

- Geometriassa on jotain pielessä. Jousitus tuo kyllä sinänsä pitoa, se on askel eteenpäin. Ei tässä vain ole paljoa aikaa. Meillä piti olla täällä kuukausi sitten viikon kehitystesti, mutta se peruttiin. Sen kai voin sanoa, vaikka en syytä kertoisikaan, aprikoi turhautunut Meeke.