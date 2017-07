HJK juhli Stadin derbyssä, HIFK:lla ei jakoa

Helsingin jalkapalloihmiset olivat kerääntyneet maanantaina Töölön stadionille todistamaan Veikkausliiga-kauden toista Stadin derbyä. HJK voitti pelin 2-0 ja jätti ylivoimaisella suorituksellaan kokonaiskuvan ottelusta vaisuksi.

HJK ja HIFK ovat tahkonneet nyt kolmen kauden aikana paikallispelejä ja luonteenomaista on ollut niiden tasaisuus. Kummallakin oli alla ennen maanantaina yksi voitto ja loput ottelut olivat päättyneet tasan. Nyt kellossa oli kuitenkin eri ääni: HJK ei antanut HIFK:lle mitään jakoa.

- Ensimmäisen puoliajan loppu tietysti ratkaisi pelin. Punainen kortti ja maali. Toisella puoliajalla meiltä jäi puuttumaan hyökkäyskolmanneksella intensiteettiä, eikä saatu maaleja aikaiseksi. Muutoin me pelattiin kuitenkin todella järkevästi, eikä annettu HIFK:lle mitään mahdollisuuksia toisella puoliajalla. Täytyy muistaa, että tuossa vastaavassa tilanteessa Tampereella me noustiin tasoihin vajaalla eli se on kuitenkin aina mahdollista. Nyt pelattiin fiksu peli, vaikka toki muutama lisämaali olisi maistunutkin, Lehkosuo sanoi kamppailun jälkeen.

HJK oli maanantai-iltana kaikessa parempi. Derby-voiton arvoa ei sovi koskaan silti vähätellä, vaikka vastustaja ei parastaan pystyisikään antamaan.

- Totta kai hyvä fiilis meillä tuolla kopissa. Tehtiin viime viikolla kova työ tähän peliin valmistautumisessa. Totta kai siellä muutamia huutoja vähän purkautui siitä, että kova työ viikolla palkittiin. Meillä ei näitä derby-voittoja ihan liikaa ole. Otetaan tämä ilolla vastaan, Lehkosuo linjasi.

Pelin kuohuttanein tilanne nähtiin ensimmäisen jakson lopulla, kun HIFK:n Jani Bäckman lensi ottelusta suoralla punaisella kortilla ulos taklattuaan HJK:n Filip Valencicia. HIFK:n leiri kävi tilanteesta todella kuumana tuoreeltaan, mutta median edessä HIFK:n edustajat olivat varovaisia kommenteissaan.

- Nämä ovat aina tosi vaarallisia juttuja kommentoida, mutta kyllä mä suosittelisin, että katsotaan se videolta. Mulla on mielipide, että ehkä Bäckmanin olisi pitänyt pysyä kentällä, mutta näin meni tällä kertaa, HIFK:n maalivahti Tomi Maanoja sanoi ottelun jälkeen.

HIFK joutui vajaalle, mutta HJK:n Moshtagh Yaghoubi selvisi kuivin jaloin otettuaan rajusti HIFK:n Mika Väyrystä toisella puoliajalla.

- Niin. Sitä se vähän on. Me annetaan monella tapaa vastustajille etumatkaa näissä pelissä ja välillä se etumatka sitten lisääntyy vielä tällä tavalla, että joudutaan yhden vajaalle. Me yritettiin taistella se, mikä pystyttiin toisella puoliajalla, mutta ei me hirveästi saatu enää aikaiseksi sen jälkeen, Maanoja harmitteli.

Muissa maanantain otteluissa SJK voitti KuPSin 1-0 ja sarjajumbo JJK taisteli 1-1 -tasapelin RoPSia vastaan. JJK on enää viisi pistettä HIFK:ta perässä.