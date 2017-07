Stadin derby lässähti pahasti - onko pian jäähyväisten aika?

Helsinkiläistä jalkapalloyleisöä on hemmoteltu jo kolmella peräkkäisellä kaudella Stadin derbyillä. HJK:n ja HIFK:n väliset paikallispelit ovat vetäneet joka kerta Töölön stadionin täyteen väkeä, eikä maanantaikaan tehnyt tähän jatkumoon poikkeusta: ottelua seurasi paikan päällä 10 500 maksanutta katsojaa.

Yksi asia oli kuitenkin edelliseen kamppailuihin nähden muuttunut: siinä missä aiemmin derbyt ovat olleet tasaisia vääntöjä, nähtiin nyt varsin yksipuolinen HJK-näytös alusta loppuun.

- Jollain tavalla jäi harmittamaan jalkapalloihmisten puolesta, että jos meinataan saada tuvat täyteen, niin pitää pelata tosi hienoa peliä tällaiselle yleisölle, HIFK:n päävalmentaja Antti Muurinen sanoi ottelun lehdistötilaisuudessa.

Yleisöä oli paljon ja tunnelma kohdallaan, mutta ottelu lässähti pelillisesti jo ensimmäisen jakson lopulla, kun HIFK:n Jani Bäckman sai suoran punaisen kortin. Avauspuoliajalla HJK karkasi tämän lisäksi jo 2-0-johtoon ja peli oli taputeltu.

- Ensimmäisen puoliajan loppu tietysti ratkaisi pelin. Punainen kortti ja maali. Toisella puoliajalla meiltä jäi puuttumaan hyökkäyskolmanneksella intensiteettiä, eikä saatu maaleja aikaiseksi. Muutoin me pelattiin kuitenkin todella järkevästi, eikä annettu HIFK:lle mitään mahdollisuuksia toisella puoliajalla. Täytyy muistaa, että tuossa vastaavassa tilanteessa Tampereella me noustiin tasoihin vajaalla eli se on kuitenkin aina mahdollista. Nyt pelattiin fiksu peli, vaikka toki muutama lisämaali olisi maistunutkin, HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo sanoi kamppailun jälkeen.

Niin, se punainen kortti. Siitä ja HJK:n Mosa Yaghoubin taklauksesta toisella puoliajalla riitti puhetta ottelun jälkeen. HIFK:n Mika Väysellä oli jonkinlainen näkemys molempiin puhuttaneisiin tilanteisiin.

- Mä tuossa jo sanoin, että välillä mä aina itsen annan taklauksia ja välillä niitä pitää ottaa vastaan, mutta kyllä mä siinä tilanteessa näin sen niin, että siinä tultiin vähän pallon yli ja siitä olisi voinut vapaapotkun viheltää. Ei tänään kuitenkaan, Väyrynen sanoi Yaghoubin taklauksesta.

Taklaaja Yaghoubi näki tilanteen vähän eri tavalla kuin Väyrynen.

- Hän tuli itsekin mielestäni aika kovaa siihen tilanteeseen. En mä tuollaisissa tilanteissa väistele, kovemmin vaan takaisin, Mosa täräytti.

HIFK:n saamasta punaisesta kortista Väyrynen oli kuulopuheiden perusteella samaa mieltä erotuomarin kanssa, joskin hän halusi nähdä tilanteen vielä uudelleen ennen lopullista tuomiotaan.

- Sitä en ole nähnyt vielä uudestaan. Yritin kyllä selittää siinä tuomarille, että siinä aiemmin (Anthony) Annan tuli vähän kovaa tilanteeseen ja ehkä meillä meni siinä vähän hermot. Sen mukaan mitä kuuliin, niin jos hän (Bäckman) meni pallosta ohi ja tuli jalkapohja edellä, niin ehkä siitä voi punaisen antaa, Väyrynen pyöritteli.

Yaghoubin näkemys tilanteesta oli tällä kertaa lähenpänä Väyrystä kuin edellisestä tilanteesta.

- Mun mielestä ihan oikea tuomio. Bäckman pelaa aina kovaa

Vaikka pelillinen anti jäikin Stadin derbyssä tällä kertaa hyvin vaisuksi HJK:n ylivoimaisen suorituksen vuoksi, niin tapahtuma oli silti jälleen kerran onnistunut. 10 500 katsojaa ei todellakaan ole jokapäiväinen juttu suomalaisessa jalkapallossa, eikä kovin monessa muussakaan lajissa enää tänä päivänä. HJK:n Yaghoubille derby oli ensimmäinen kentän puolella.

- Totta kai täällä on hyvä tunnelma. Tämä oli mun ensimmäinen derby. Olen aiemmin ollut pari kertaa katsomossa ja silloinkin on ollut hyvä tunnelma. Tänään sain sitten olla tuolla kentällä parhaassa jalkapallopelissä, mitä Suomessa voi ikinä olla. Molemmissa päissä on mielestäni tosi laadukkaita faneja ja he pitivät koko 90 minuuttia ääntä. Se antoi meille pelaajille tosi paljon energiaa, Mosa ihasteli.

HJK näytti maanantaina, miksi se on juuri nyt Suomen paras jalkapallojoukkue. Europelien pettymys oli nopeasti pyyhitty pois, kun derbystä irtosi komea voitto ja kaiken muun hyvän lisäksi HJK otti jo tukevan 10 pisteen etumatkan VPS:ään Veikkausliigan kärjessä. Vain suuri ihme voi estää tällä kaudella HJK:n Suomen mestaruuden. HIFK on sitä vastoin entistä lähenpänä joutua karsintoihin. HIFK:n mahdollinen putoaminen tarkoittaisi isoa iskua suomalaiselle jalkapallolle, sillä sen jälkeen myös odotetut derbyt jäisivät historiaan.

- On tämä totta kai tosi tärkeä voitto. Varsinkin kun pelattiin viime derby tasan ja se oli huono peli meiltä. Nyt pelattiin loistava peli ja meillä ei missään vaiheessa ollut mitään hätää. Derby-voiton jälkeen on mukava lähteä jatkamaan, Mosa linjasi.

HJK oli kentällä ainoa juhlija, mutta historialliseen temppuun ylsi maanantaina vain HIFK-valmentaja Muurinen. Ottelu oli hänelle 600. pääsarjatasolla. Kukaan muu ei ole vastaavaan pystynyt.

- Nyt ei voi sanoa niin, etten päivääkään vaihtaisi pois. Ihan mielelläni vaihtaisin vaikka tämän päivän pois, mutta olen tosi tyytyväinen, että olen saanut olla tosi pitkään jalkapallovalmentajana, Muurinen sanoi.