Nyt se vahvistettiin, MotoGP-kisa ajetaan Suomessa

Suomalainen moottoriurheilu saa 2019 merkittävän tapahtuman. Keskiviikkona vahvistettiin, että uudella KymiRingin radalla ajetaan ratamoottoripyörien MM-sarjan MotoGP:n osakilpailu 2019-23. Sopimus on viisivuotinen.

MotoGP:n kansainväliset oikeudet omistavan Dorna Sportsin pääjohtaja Carmelo Ezpeletan mukaan on ilo saada Suomi takaisin MM-kalenteriin.

- Me tulemme ehdottamaan Kansainväliselle Moottoriliitto FIM:lle, että Suomen MM-osakilpailu järjestetään vuonna 2019. Imatran MM-osakilpailusta on niin monta vuotta, joten olemme nyt hyvin ylpeitä saadessamme julkistaa tämän paluun MM-kalenteriin, toteaa Ezpeleta tiedotteessa.

Suomella on ratamoottoripyöräilyssä pitkät perinteet. Imatran Ajot toimi ratamoottoripyörien MM-sarjan isäntänä vuoteen 1981 saakka.

-Suomi on ollut perinteinen moottoriurheilumaa. Sillä on ollut useita fantastisia ajajia ratamoottoripyöräilyn MM-tasolla aina Jarno Saarisesta Mika Kallioon. Suomalaiset ymmärtävät moottoriurheilun päälle ja uskon, että KymiRing tulee isännöimään monia upeita tapahtumia. Rata on todella hyvä, se on nopea, mutta turvallinen, Ezpeleta jatkaa.

Suomelle MotoGP-kisaa pidetään merkittävänä mahdollisuutena myös turismin osalta.

- MotoGP on eräs maailman seuratuimmista huippu-urheilusarjoista. Dorna Sportsin kanssa tehdyllä viisivuotisella sopimuksella on tavattoman suuri merkitys suomalaiselle moottoriurheilulle, eikä pelkästään urheilulle, vaan koko maallemme, KymiRingin hallituksen puheenjohtaja Kari O. Sohlberg kommentoi.

Sohlberg alleviivaa Suomen pitkiä perinteitä moottoriurheilukisoista.

- Suomi on tunnettu maailmalla suurten kansainvälisten tapahtumien järjestäjänä. Esimerkiksi urheilupuolelta käy viime viikonvaihteessa järjestetty rallin MM-sarjan Suomen osakilpailu, Neste Ralli. Hyvä maine, Imatran ajot sekä legendaariset urheilijat, lisättynä pitkäaikaisilla henkilökohtaisilla suhteilla, ovat varmasti olleet kovia faktoja Dornan tehdessä päätöstä Suomessa ajettavan MotoGP:n osalta.

On myös puhuttu F1-kisan järjestämisestä KymiRingillä. F1-projektin toteutuminen riippuu siitä, muuttaako F1:n kaupalliset oikeudet omistava Liberty Media kisojen järjestelyehtoja.

Nykyisin F1-kisan järjestäminen vaatii noin 50 miljoonan euron kynnysrahan. Se lienee Suomessa liikaa.