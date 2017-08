Suomen F1-kisasta rohkaisevia arvioita

Suomi saa järjestettäväkseen vuonna 2019 hyvin merkittävän urheilutapahtuman, kun ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan eli MotoGP:n osakilpailu on tarkoitus ajaa KymiRingin radalla Kymenlaaksossa. Paikalle odotetaan jopa 100 000 katsojaa. Sopimus kattaa seuraavat viisi vuotta.

Järjestelyt asian suhteen ovat jo nyt niin pitkällä, että asian kanssa uskallettiin tulla ulos keskiviikkona Helsingissä. Suomen Urheiluministeri Sampo Terho (ps.) paljasti tiedotustilaisuudessa, että eduskunnan näkökulmasta kilpailun toteutumiselle ei ole enää esteitä. Nyt puhutaan enää vain siitä, miten yksityinen rahoitus saadaan kasaan.

- Nyt ei tarvitse enää spekuloida sillä, mikä vuosi se on, eikä muuta, eikä kenenkään enää tarvitse spekuloida, vaan nyt ollaan totuuden edessä, KymiRingin hallituksen puheenjohtaja Kari O. Sohlberg totesi keskiviikkona.

Tämän tason urheilutapahtuman järjestämisessä yksi keskeinen asia on päättäjien suhtautuminen asiaan, mutta olennaista on tietenkin myös se, millaisiin olosuhteisiin kisa päästään ajamaan. KymiRing takaa sen, että olosuhteet ovat kunnossa. Tämän on käynyt toteamassa paikan päällä myös MotoGP-sarjan promoottorin Dorna Sportsin pääjohtaja Carmelo Ezpeleta.

- Kaikki oli tehty viimeisen päälle. Etenkin tärkeimmät jutut kuten turvallisuus oli otettu hyvin huomioon. Uskomme, että tästä viidestä vuodesta tulee menestyksekäs. Suomella on ollut aiemminkin kykyä rakentaa loistavia tapahtumia. Uskon, että tapahtumasta tulee erittäin onnistunut MotoGP:n kannalta, mutta myös Suomen kannalta, Ezpeleta sanoi.

KymiRing onkin eräänlainen edelläkävijä ja ei pelkästään Suomessa, vaan myös maailmalla.

- Tehtävänasettelu on kuulunut niin, että Suomeen ja Pohjois-Eurooppaan on saatava arvokilpailujen suorituspaikka. Toinen merkittävä asia niin kansainväliselle autoliitolle kuin myös moottoripyöräliitolle on ollut liikenneturvallisuus ja nämä kaksi asiaa yhdistyvät ensimmäistä kertaa maailmassa KymiRingillä. Siinä mielessä se on vähän niin kuin pilottikohde, KymiRingin hankejohtaja Timo Pohjola kertoi.

MotoGP-kisan saaminen vaatii kuitenkin vielä paljon työtä. Miten paljon, sitä ei varmasti kukaan vielä osaa arvioida.

- MotoGP edellyttää, että yksityinen rahoitus on kasassa ja allekirjoitettu. Siihen laitetaan tässä vaiheessa nyt eniten panoksia, Sohlberg totesi.

- Varmaan tavoite on se, että se on vuoden loppuun mennessä kasassa. Kyllä me varmaan sitten heti tiedotetaan siitä, kun ollaan siinä pisteessä, että valtion rahat irtoavat, hän jatkoi.

MotoGP:n tuleminen Suomeen on merkittävä asia koko maan, mutta eritoten moottoriurheilun kannalta. Suomeen on jo kauan haluttu F1-osakilpailua. Sen järjestäminen vaatii enemmän rahaa kuin MotoGP:n, mutta aivan yhtä toivottomalta kisan saaminen Suomeen ei enää tunnu, jos tilannetta verrataan aiempaan.

- Ajattelin itse niin, että niin kauan kun Bernie Ecclestone on vallankahvassa, niin Suomen F1-kisan järjestäminen on hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, sillä vaikka silloin olisi saatu tarvittavat rahat kasaan, niin ei olisi mitään keinoa saada niitä takaisin, vaan kaikki lipputulot jäisivät promoottorille. Nyt siellä on Liberty Media, joka varmasti hakee uusia tapoja toimia. Nyt he tutustuvat tilanteeseen ja siinä vaiheessa Suomi saattaa olla kiinnostava vaihtoehto. Määrättyjä kanavia pitkin Suomesta on jo viestitetty, että tällainen rata on rakentumassa. Kun Jean Todt (FIA:n puheenjohtaja) kävi taannoin Ala-Härmässä ja pidimme hänelle esitelmän tästä hankkeesta, niin hän oli äärimmäisen vaikuttunut. Hän sanoi, että jos apua tarvitaan, niin hän on valmis liittämään yhteen Liberty Median ja suomalaiset, Sohlberg sanoi.

Myös Timo Pohjola antoi F1-projektista lupauksia antavia lausuntoja.

- Minä voisin verrata sitä niin, että tämä on kuin pääsylippu sinne. Valmistelutyö on alkanut ja neuvotteluita on käyty. Sitä valmistellaan ja selvitellään parasta aikaa, Pohjola sanoi.

F1-kisan tulemista Suomeen ei kannata kuitenkaan vielä tuuletella. Matka on pitkä.

- Pitää muistaa, että F1:n kohdalla on sama juttu kuin MotoGP:lläkin, että hyvin keskeinen rooli siinä on järjestäjämaalla, että minkä kannan he ottavat. Se on enemmänkin meidän poliittisten päättäjien rooli katsoa tässä vaiheessa, miten voimakkaasti sitä halutaan, Pohjola linjasi.

Asia on kuitenkin nyt enemmän Suomen itsensä käsissä kuin kenties koskaan aiemmin. MotoGP-tapahtuman onnistumisella on tietysti myös suuri vaikutus siihen, mitä eri sarjoja KymiRingillä tulevaisuudessa ajetaan.

- Se vaikuttaa kyllä. Täytyy muistaa, että F1 - ja MotoGP-organisaatiot toimivat hyvin läheisessä suhteessa keskenään. Kaikki vaikuttaa kyllä kaikkeen siinä suhteessa, Pohjola pohti.